特大HR→圧巻3Kに止まらぬ衝撃　元CY投手が大谷翔平の異次元さに再び脱帽「なんというか…もう反則級だよ」

投打で次元の違いを見せつけた大谷(C)Getty Images

衝撃の活躍に反響は広まった。現地時間8月6日に行われたカージナルス戦で大谷翔平（ドジャース）を取り巻くそれだ。

惜しくもチームは3-5と競り負けた。それでも試合の話題を独占としたのは、「1番・投手兼DH」で先発マウンドに立った大谷だった。投手としては今季最長となる4回（54球）を投げ、被安打2、1失点、与四死球0、8奪三振の好投。打っても3回の第2打席に一時逆転となる39号2ランでメジャー通算1000安打を達成するなど、3打数1安打（1四球）をマークした。

【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン

まさに投打二刀流の真価を見せつけた大谷は、勝利したカージナルスのパフォーマンス以上にクローズアップされている。MLB公式ネット局『MLB Network』で解説を務めるハロルド・レイノルズ氏は「今日のオオタニは本当にえげつなかった。冗談抜きにえげつないよ」と強調。そして、3回の第2打席に逆転弾を放った直後の4回のマウンドで三者連続三振を奪った投球をフォーカスし、こう回想している。

「あれは本塁打以上に象徴的だった。ショウヘイはそれぞれ違う球種、それも今年一番と言っていいぐらいにキレているボールを見せつけて、『おい、俺が誰かを忘れるなよ』って言っているみたいだった。おかしいよね、ドジャースは負けたのに“勝った”感じだ。それだけショウヘイは圧倒的だった」