◆パ・リーグ 西武２―０日本ハム（７日・エスコンフィールド）

日本ハムは７日、西武戦（エスコン）に０―２で敗れ、連勝は４で止まった。先発した達孝太投手（２１）は、６回１／３を投げ５安打８奪三振無失点と好投。走者を残しての降板となったが、先発の仕事を果たした。前回７月３１日のソフトバンク戦（エスコン）で、５回７安打５失点と打ち込まれプロ初黒星。ショックを引きずることなく立て直し、西武のエース・今井と互角の投げ合いを演じた。

マウンドを降りる達は、無念さをにじませていた。７回１死一、二塁と走者を残しての降板。１１５球と球数もかさみ「ちょっと三振多い分、球数も多かったですね。ランナー出してから球数多かったかなという感じです」。それでも２番手・玉井が後続を断ち、７回途中５安打８奪三振、無失点の好投。前回の初黒星からしっかり立て直した。

相手エースとの投げ合いが刺激になった。西武先発・今井は７回１安打無失点、１１奪三振の快投。「三振多いなと思いながら見てたんで、負けじと三振取ってやろうという気持ちはありましたね」。先にマウンドを降りる形となり「あそこまでいったら意地のぶつかり合いじゃないですか。次は長くマウンドにいたいですね」と本音を漏らした。

久しぶりのコンビで幅も広がった。１軍では初の梅林とのバッテリー。「最近使ってなかったカーブとチェンジアップを初球からだったり、追い込んでから出してくれた。久々にカーブでも三振取れたんで、その引き出しも戻ってきて良かった」。今季西武とは４戦目。研究される中でも新たな組み立てで、決定打は許さなかった。

試合後、報道陣の前に現れた達は、Ｔシャツ、シャツ、パンツ、靴にバッグまで全て白のコーディネート。「白星に飢えてたんで全身白で来たんですけど、勝てんかったです」と苦笑した。それでも、新庄監督は「合格ですよ。７安打（実際は５安打２四球）打たれましたけど、ゼロで帰ってきてくれたら合格なんで」と評価。初黒星も乗り越え投球の幅も広げる２１歳が、優勝争いの中でさらに成長を遂げていく。

（山口 泰史）