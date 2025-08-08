◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日 ▽１回戦 広陵３―１旭川志峯（７日・甲子園）

３年ぶり出場の旭川志峯（北北海道）は、広陵（広島）に１―３で敗れた。１９９７年から初戦８連敗。９３年以来３２年ぶりとなる甲子園での勝利を逃した。先発の背番号「１０」大渕蒼空（そら、３年）が６回２失点（自責１）と好投。打線は４回１死三塁から５番・石田健心三塁手（３年）の中前適時打で先制するも、６回以降無安打無得点に抑えられ、現校名での甲子園初勝利には届かなかった。

３２年ぶり、そして旭川志峯としての初勝利は、北海道勢の宿敵に阻まれた。相手は、試合前までに道勢が春夏通じて０勝５敗だった広陵。先制するも、中盤以降は相手のエース右腕・堀田の直球とチェンジアップに翻弄（ほんろう）され、山本博幸監督（４５）は「（打線が）１巡、２巡して弱いところがわかって、そこを突かれた。それに対応する能力がうちにはなかった」と淡々と振り返った。

指揮官が「崩したところを見たことがない」と、先発を託したのは背番号「１０」の大渕。北北海道大会決勝で１８４球完投した河合悠希（３年）の熱投をベンチから見つめていた右腕は「ああいうピッチングを見たら自分もやるしかない」とマウンドに上がった。

猿払村から駆けつけた父・英樹さんや、旭川大高ＯＢで２２年夏の甲子園に正捕手として出場の兄・路偉（ろい）さん（北海学園大３年）ら家族が見守る中でのマウンド。１回から打たせて取る持ち味を発揮し、序盤３回を無失点。４回に味方の失策、６回に犠飛で１点ずつを失ったが、強豪相手に堂々の投球を披露した。大阪桐蔭に敗れた（３●６）兄と同じく白星には手が届かなかった。「勝ちたかったというのが一番」と悔しい思いを口にしながらも、「甲子園のマウンドは気持ち良かったです」と涙は見せなかった。

旭川志峯は２３年４月に校名変更され、現３年生は同校名１期生として入学した。校名が変わっても過去の先輩が築いてきた歴史、思いを忘れないために、山本監督は個人のバッグや練習着に「旭大高」「ＫＹＯＫＵＤＡＩＫＯ」の文字を刻んだ。北日本学院、旭川大高に続く聖地１勝は逃したが、１安打の１番・熊野瑠威左翼手（３年）は「後輩たちがやってくれますよ」。伝統の夏の強さを引き継ぎ、春地区予選敗退から駆け上がってたどり着いた大舞台。９３年以来の１勝は、次世代に託された。

（島山 知房）