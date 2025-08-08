鹿児島県では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。特に薩摩地方では、これまでに経験したことのないような大雨になっているとして、気象庁は大雨特別警報を発表して、ただちに命を守る行動をとるように呼びかけています。

気象庁は、午前5時に鹿児島県霧島市に大雨特別警報を発表しました。

気象庁によりますと、霧島市にある鹿児島空港では6日の降り始めから午前5時までの雨量が501ミリと記録的な大雨となっています。

大雨特別警報は5段階の警戒レベルのうち最も危険性が高い「警戒レベル5」です。災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。命の危険が迫っているため、ただちに身の安全を確保するように最大級の警戒を呼びかけています。

霧島市は大雨特別警報発表をうけて、市内の6万3139世帯、12万2485人に警戒レベル5の「緊急安全確保」を出しました。

奄美地方を除く鹿児島県と宮崎県では、昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

今後の雨の状況によっては、他の市町村にも大雨特別警報発表の可能性があります。気象庁は、大雨特別警報の発表を待つことなく、自治体からの避難情報に従い、身の安全を確保してほしいと呼びかけています。