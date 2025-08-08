◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2巨人(7日、東京ドーム)

巨人に逆転勝ちし、連敗を2で止めたヤクルトの高津臣吾監督が試合を振り返りました。

6回2失点の先発・石川雅規投手の内容について「リズムよくテンポよくしっかり腕も振れていましたし、非常に良いピッチングだったと思います、いろんなことを意識しながら感じながら立っている姿はすごく勇気づけられたと思います」と球界最年長45歳のプレーをたたえながらも、プロ24年連続となる安打を記録したことには「それはまぁはい」と笑みをこぼしました。

これまで2試合合計2得点と打線が振るわない状況が続いていたヤクルト。この日の打線を「1、2戦ともになかなか点を取れなかったですけど、ゲームとしては競ったゲームをして、最後にやられてしまっていたけれども、今日はよくホセ（オスナ選手）が打ちました」とうなずき、「ピッチャーとつないでできた良いゲームだったと思います」と振り返りました。

8日以降も続く連戦に「今日ひとつ勝てて良かった。一日一日一生懸命がんばるだけ」と締めくくりました。

ヤクルトは8日、京セラドームで首位阪神と対戦します。