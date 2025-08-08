ロサンゼルスFCへの加入が決定したソン・フンミン。(C)Getty Images

　10シーズンを過ごしたトッテナムを退団した韓国代表の主将ソン・フンミンは８月６日、メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFC（LAFC）への加入が決定した。

　アメリカに新天地を求めた韓国サッカー界のスーパースターについて、地元紙『ロサンゼルス・タイムズ』のコラムニストであるディラン・ヘルナンデス氏は、同じ街を本拠地とするMLBのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平を引き合いに出し、次のように評した。

「すでにショウヘイ・オオタニのホームであるLAは、もう『韓国のオオタニ』のホームでもある。ソン・フンミンはオオタニと同様に10年近く、母国で最も人気のあるスポーツ選手として位置づけられてきた。ソン・フンミンはオオタニのようにナイスガイで、様々なバックボーンを持つ人々から愛されている」
 
　このコラムの内容に異論を唱えたのが、韓国メディア『THE FACT』だ。「韓国のショウヘイ・オオタニだと？　ソン・フンミンはアメリカを超えて、グローバルなアイコンだ」と見出しを打ち、こう主張した。

「申し訳ないが、へルナンデス氏は表現力に乏しい。ソン・フンミンは韓国のオオタニではない。ソン・フンミンはソン・フンミンだ。トッテナムのファンは『オオタニとは誰だ？』と叫ぶだろう。韓国人でなくても、世界のサッカーファンはソン・フンミンとオオタニを比較することに違和感を覚えるだろう。大谷は野球より大きな存在ではないが、ソン・フンミンはサッカーより大きな存在だからだ」

　野球よりもサッカーのほうがグローバルなスポーツ。そう強調したかったのかもしれない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

