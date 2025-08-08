「韓国の大谷翔平だと？」LAFC移籍のソン・フンミンは“オオタニ級”！ 米紙の報道に韓メディアが異論「韓国人でなくても違和感」「ソンはアメリカを超えたグローバルなアイコンだ」

「韓国の大谷翔平だと？」LAFC移籍のソン・フンミンは“オオタニ級”！ 米紙の報道に韓メディアが異論「韓国人でなくても違和感」「ソンはアメリカを超えたグローバルなアイコンだ」