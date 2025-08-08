【MLB】ドジャース3−5カージナルス（8月6日・日本時間8月7日）

【映像】大谷、爆速弾→投手が“呆然”リアクション

8月6日（日本時間8月7日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対セントルイス・カージナルスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った今季第39号となるセンターへの豪快弾と、それを被弾した相手投手のリアクションが話題となっている。

3回表の攻撃で、2死三塁からカージナルスの1番ブレンダン・ドノバンのサードへの内野安打でドジャース先制を許し、迎えたその裏・ドジャースの攻撃。1死二塁の場面で打席に立った1番・大谷は、カウント1-1からの3球目、カージナルス先発のマシュー・リベラトレが投じた真ん中内寄り、149km/hのシンカーを豪快に振り抜くと、打球は快音を響かせながら、センター方向に向かって高々と舞い上がる“超特大”の飛球に。するとその瞬間、マウンド上のリベラトレは、そのあまりに強烈な一発にすぐさま被弾を覚悟したのか、力なくセンター方向へと振り返り、どこか呆然とした様子でその行方を眺めることに。

打球速度109.5マイル（176.22km/h）で瞬く間に距離を伸ばし続けたこの一打は、ほどなくセンター左へと着弾。推定飛距離440フィート（約134.1m）、大谷にとって39本目となるこのアーチは、MLB通算1000安打目となるメモリアルな一発となった。こうした大谷の一発と、打たれたリベラトレの被弾リアクションに、ファンからは「ドン引き」「秒でガッカリ」「無慈悲すぎる」「ショックがデカいだろ」「少し甘く入ったかな？って思った次の瞬間にスタンドｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この今季第39号弾で、大谷はメジャー通算1000安打に到達。その節目を二刀流での豪快弾で自ら飾るという、大谷ならではの離れ業となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）