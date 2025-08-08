※経済指標
＊米新規失業保険申請件数（8月2日週）21:30
結果　22.6万人
予想　22.2万人　前回　21.9万人（21.8万人から修正）

＊米非農業部門労働生産性（第2四半期・速報値） 21:30
結果　2.4％
予想　2.0％　前回　-1.8％（-1.5％から修正）（前期比年率）

＊単位労働コスト(第2四半期・速報値）
結果　1.6％
予想　1.5％　前回　6.9％（6.6％から修正）（前期比年率）

＊卸売在庫（確報値）（6月）23:00
結果　0.1%
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比）

＊メキシコ中銀政策金利（8月）04:00
結果　7.75%
予想　7.75%　前回　8.00%

※発言・ニュース
＊米３０年債入札結果
最高落札利回り　4.813％（WI：4.792％）
応札倍率　　　　2.27倍（前回：2.38倍）

＊トランプ大統領、ＦＲＢの暫定理事にミランＣＥＡ委員長を指名
　トランプ大統領は、退任を表明しているクーグラーＦＲＢ理事の後任に、ミランＣＥＡ委員長を指名した。自身のＳＮＳで投稿。来年１月末までの暫定理事となる。

＊ウォラーＦＲＢ理事、次期ＦＲＢ議長の最有力候補に
　ウォラーＦＲＢ理事が、トランプ大統領側近らの間で次期ＦＲＢ議長の最有力候補に浮上している。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。

＊ボスティック・アトランタ連銀総裁
・経済は引き続き減速する可能性が高い。
・関税の影響が価格に与える影響が最も重要な課題。
・関税の影響が一時的との見方には懐疑的。
・６－１２カ月間で価格上昇圧力が強まる可能性は低い。
・関税導入の進展が影響を長期化させる可能性。
・２０２６年まで企業は関税への対応を継続する見込み。
・米雇用統計は誰もが予想外だった。
・最も目を引いたのは修正部分。
・データの修正は米経済の混乱を反映している。
・今回の米雇用統計はＦＲＢの責務について考え直すきっかけとなった。
・米雇用統計の見直しは珍しいことではないが、その規模が驚きだった。