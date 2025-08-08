※経済指標

＊米新規失業保険申請件数（8月2日週）21:30

結果 22.6万人

予想 22.2万人 前回 21.9万人（21.8万人から修正）



＊米非農業部門労働生産性（第2四半期・速報値） 21:30

結果 2.4％

予想 2.0％ 前回 -1.8％（-1.5％から修正）（前期比年率）



＊単位労働コスト(第2四半期・速報値）

結果 1.6％

予想 1.5％ 前回 6.9％（6.6％から修正）（前期比年率）



＊卸売在庫（確報値）（6月）23:00

結果 0.1%

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比）



＊メキシコ中銀政策金利（8月）04:00

結果 7.75%

予想 7.75% 前回 8.00%



※発言・ニュース

＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.813％（WI：4.792％）

応札倍率 2.27倍（前回：2.38倍）



＊トランプ大統領、ＦＲＢの暫定理事にミランＣＥＡ委員長を指名

トランプ大統領は、退任を表明しているクーグラーＦＲＢ理事の後任に、ミランＣＥＡ委員長を指名した。自身のＳＮＳで投稿。来年１月末までの暫定理事となる。



＊ウォラーＦＲＢ理事、次期ＦＲＢ議長の最有力候補に

ウォラーＦＲＢ理事が、トランプ大統領側近らの間で次期ＦＲＢ議長の最有力候補に浮上している。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・経済は引き続き減速する可能性が高い。

・関税の影響が価格に与える影響が最も重要な課題。

・関税の影響が一時的との見方には懐疑的。

・６－１２カ月間で価格上昇圧力が強まる可能性は低い。

・関税導入の進展が影響を長期化させる可能性。

・２０２６年まで企業は関税への対応を継続する見込み。

・米雇用統計は誰もが予想外だった。

・最も目を引いたのは修正部分。

・データの修正は米経済の混乱を反映している。

・今回の米雇用統計はＦＲＢの責務について考え直すきっかけとなった。

・米雇用統計の見直しは珍しいことではないが、その規模が驚きだった。

