

上半期の映画界を代表するムーブメントとなった映画『国宝』の上映時間は約3時間。劇場版『鬼滅の刃』など最近のヒット作は長時間のものが多い（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

ここ最近、上映時間が3時間前後の長い映画が多い。見応えはあるものの、観客にとって一定のハードルがあるのも事実だ。

本編前の10〜15分の予告編を含めれば、3時間を超える上映時間となり、トイレの心配のほか、集中力が切れて睡魔に襲われる危険性も潜む。そこで、そんな長時間映画をできるだけ快適に観るための「基本のキ」を伝授する。

3時間の映画が増えているのはナゼ？



『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

いま話題の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は2時間35分、『国宝』は2時間55分。

洋画実写上半期No.1のトム・クルーズの『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』は2時間49分、9月19日公開の邦画大作『宝島』は3時間11分。

今年だけでも、長時間上映の大作映画がこれだけ目立ち、いずれも大ヒットしている（『宝島』は大ヒットが期待されている）。

近年を振り返っても、2023年の『オッペンハイマー』3時間、2022年の『THE BATMAN-ザ・バットマン-』2時間55分と『RRR』3時間2分、2021年の『ドライブ・マイ・カー』2時間59分など、小規模映画を除いた大手映画会社の大作だけでも枚挙に暇がない。

遡ると、80〜90年代は1時間〜1時間半の映画を2本上映する「2本立て」が主流だった。DVDレンタルが一般的になった90年代後半からは、そのパッケージ容量に収まる2時間〜2時間半の映画が多くなる。

そして、配信時代に突入した現在は、メディアによる尺の制約がなくなり、3時間前後の映画が増えている。

昨今の長時間化の背景には、大手映画会社の「作品主義」への傾倒があるだろう。動画配信サービスが作家性の高い作品を量産して話題になり、映画賞を席巻するなか、かつてのビジネスサイド主導の商業主義から、クリエイティブを重視する製作方針へと移り変わってきている。その結果、クリエイターのこだわりが反映され、尺の制約を受けない映画は長くなる。



（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

今年のヒット作を見ると、すべてがそうではないものの、社会的な話題作は前述のような長時間作品が占めている。

昔は映画は2時間でも長いと言われた。2000年代にはそれが一般的になり、最近は3時間が当たり前になりつつある。

日本経済新聞の記事によると、2023年の世界興行収入上位30作品の平均上映時間は132分であり、10年前と比較して13分長くなっているという。体感としては、2025年はさらに長くなっていそうだ。

睡魔対策の炭酸ドリンクと果汁グミ



長時間映画を快適に見るための「基本のキ」を紹介する。写真は東急歌舞伎町タワー。高級感を打ち出した「109シネマズプレミアム新宿」がある（筆者撮影）

年間60本ほどを映画館で鑑賞する筆者は、3時間前後の長い映画を観る際に、しっかりと作品を楽しむための「基本のキ」がある。

まず眠気対策は、前日夜からしっかり睡眠を取ることは前提とし、午前中の上映回を選ぶ。人によって異なるが、自分が1日のうちの頭が冴えていると感じる時間帯の上映にするとよい。筆者の場合は午前中か午後いちばん。午後の場合は昼食を摂らずに行く。

それでも睡魔に襲われたときのためのドリンクは必携。シネコン売店で、「氷少なめ」のリクエストで炭酸ドリンクを購入。上映中にまぶたが重くなったら、炭酸のパンチで覚醒させる。氷が少ないほうが時間が経っても味が薄まらないが、冷たさを持続させたければ、そのまま購入するといいだろう。

しかし、それでもすぐに気が遠くなるようなときもある。そんな事態に備えて、果汁グミを備えておく（持ち込みではなく、一部映画館ではお菓子の量り売りコーナーでグミなどを購入できたりする）。SNSでは集中力を持続させるためのボンタン飴が話題になったが、眠気に対しては、味が濃いほうがその効果が高いように感じる。

炭酸ドリンクと果汁グミを交互に摂取して口を動かし、眠気のピークを乗り越える。上映中の序盤から中盤くらいに、だいたい1回眠気の大きな波が来るが、それを乗り越えればあとは自然に映画に集中できる。

一方、ポップコーンのLサイズを購入し、上映開始からひたすら食べ続ける睡魔撃退法もある。昨今のシネコンのポップコーンはおいしいので、意識しなくても自然に食べ続けることができ、睡魔に襲われる危険性は格段に減る。ただ、そこそこお腹いっぱいになるので、鑑賞後の仕事中に眠くなるリスクを伴うことには注意が必要だ。

トイレ対策で欠かせない“安心感を得る方法”



十二鬼月・上弦の参である猗窩座。強大な力を持ち、炭治郎たちの前にたちはだかる（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

もうひとつ重要なのはトイレ対策。その不安があると映画に集中できないので、できる限りの対策を施しておいたほうがよい。

まずは通路側の席に座ること。周囲に迷惑をかけずにいつでも抜けられるというだけでだいぶ気が楽になる。個人的には、席列数が少ない壁側のブロックの後方部で、通路側の席をいつも予約する。隣りの席が埋まることはほとんどなく、快適に過ごせる。



（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

ただ、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』では、予約時は空いていた2列席の壁側の隣の席に人が来て驚いた。

この10年余りで隣が埋まったのは初めて。それほどの人気作であることを、2列席の隣席が空かなかったことから痛感した。

また、通路側であれば、出入り口近くの席を選ばなくても大丈夫。階段や通路に出てしまえば、ほかの観客の視界にはほとんど入らないので、もし席を立っても罪悪感を持つことはない。みんなお互いさまだと思えばいい。

そして、大事なのは、いったん席についても、もしトイレの不安を少しでも感じたら、迷わず席を立つこと。心配な人は、本編前の予告編は10分以上あるので、そこで行っておくといい。

上映中も同様。我慢して集中力を削ぐよりも、全力疾走でトイレに向かったほうがいい。それにかかる時間はわずか数分。筆者は1分かからず舞い戻った実績があるが、ストーリーに置いていかれることはほとんどなく、そのあとの映画体験には雲泥の差がある。

まとめると、トイレ対策は通路側の席を取ることと、事前の対策で安心感を得ることがなにより大事だ。そして、もしトイレに立っても、誰にも迷惑をかけず、映画もちゃんと楽しめると頭に入れておくこと。そうすれば、長時間映画でも余計な不安を抱えることなく観に行けるだろう。

もうひとつ加えると、睡魔との闘いでのドリンク摂取は、トイレ対策も合わせると1回ひと口。口に含んでから飲み込む。前半はできるだけ飲む量を控えめにすると、気持ち的に楽になる。

これからの時代は3時間の映画が増える



『国宝』は伝統芸能を美しく映し出す芸術性と、熱量高く演じられた人間ドラマのエンターテインメント性を両立させている（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

前述の通り、昔に比べて映画の上映時間は長くなっている。4〜5時間の作品であれば、演劇のように休憩が入るだろう。しかし、世界観に没入させることで観客を楽しませる映画というメディアでは、監督をはじめクリエイターは、流れを断絶する休憩を入れることを望まない。

かつて、1954年の『七人の侍』（3時間27分）、2009年の『沈まぬ太陽』（3時間22分）、2008年の『愛のむきだし』（3時間57分）など3時間を超える映画にはインターミッション（10分ほどの劇中の休憩時間）があった。しかし、前述の今年のどの作品にもそれはない。

逆にいえば、昨今の製作者は、休憩を入れなくても観客がギリギリ大丈夫という尺で映画を作っているのだろう。であれば、これからの映画が極端に長くなることはなくても、休憩なしの3時間前後がデフォルトになってくる可能性はある。そこからは、今年のように大ヒットが続いているからだ。

なら配信で観るからいい、という観客も少なくないだろう。それでも、今年の話題作のように、映画館でこそ、その醍醐味を存分に味わうことができる映画もある。映画を観る楽しみへの扉を閉ざすのではなく、対策をしながら気持ちを楽にして楽しんでみてはどうだろう。きっと人生がより豊かになるはずだ。

（武井 保之 ： ライター）