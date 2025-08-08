ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë½Ð±é·èÄê¡¡°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬±é¤¸¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÊì¤Ë
¡¡8·î30Æü21»þ¤¹¤®¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë°²ÅÄ°¦ºÚ¼ç±é¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀµ¼°¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡Ù¤È·èÄê¡£ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¹õÌøÅ°»Ò¡Ê°²ÅÄ¡Ë¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡ª¡¡ÀÄ½Õ»þÂå¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡ÊËÜ¿Í¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤¬NHKÀìÂ°½÷Í¥¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¯¡£¹õÌøÅ°»ÒÌò¤ò°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÊì¡¢¹õÌøÄ«¡Ê¤Á¤ç¤¦¡Ë¡£Àï¸å¡¢º®Íð´ü¤ÎÅìµþ¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤È´¤¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÌ¼¡¢Å°»Ò¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¿Æ¤À¡£
¡¡¹õÌø²ÈÊì¤ÈÌ¼¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÍ¼¿©¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Å°»Ò¤ÎÊì¤ÈÉã¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¡£½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÊÃæ¡¢»£±Æ¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó´ØÏ¢¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¤ªÊìÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£ ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤äÉ×Ìò¤Ë¤Ê¤ëÊý¤È¶¦¤Ë»äÃ£¤Î¹õÌø²È¤ò³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î1946Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¿ÀÍÍ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤â¡¢É¬¤º¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤ò1¤ÄÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡½¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢ÃöÆÍ¡Ê¤Á¤ç¤È¤Ä¡ËÌÔ¿Ê¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç½÷³ØÀ¸»þÂå¤â¿ô¡¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¹õÌøÅ°»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢²¿¤«1¤Ä¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥È¡¢±é½Ð²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ä¡£¤É¤ì¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ°»Ò¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¤ÈÉã¡£¤ä¤¬¤ÆÅ°»Ò¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤Ï½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó½÷Í¥¡¦¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡©¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡ºÃÀÞ¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤òÄü¤á¤º¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î30Æü21»þ²á¤®ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡ª¡¡ÀÄ½Õ»þÂå¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡ÊËÜ¿Í¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤¬NHKÀìÂ°½÷Í¥¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¯¡£¹õÌøÅ°»ÒÌò¤ò°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÊì¡¢¹õÌøÄ«¡Ê¤Á¤ç¤¦¡Ë¡£Àï¸å¡¢º®Íð´ü¤ÎÅìµþ¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤È´¤¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÌ¼¡¢Å°»Ò¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¿Æ¤À¡£
¡¡ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó´ØÏ¢¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¤ªÊìÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£ ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤äÉ×Ìò¤Ë¤Ê¤ëÊý¤È¶¦¤Ë»äÃ£¤Î¹õÌø²È¤ò³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î1946Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¿ÀÍÍ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤â¡¢É¬¤º¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤ò1¤ÄÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡½¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢ÃöÆÍ¡Ê¤Á¤ç¤È¤Ä¡ËÌÔ¿Ê¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç½÷³ØÀ¸»þÂå¤â¿ô¡¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¹õÌøÅ°»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢²¿¤«1¤Ä¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥È¡¢±é½Ð²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ä¡£¤É¤ì¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ°»Ò¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¤ÈÉã¡£¤ä¤¬¤ÆÅ°»Ò¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤Ï½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó½÷Í¥¡¦¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡©¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡ºÃÀÞ¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤òÄü¤á¤º¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î30Æü21»þ²á¤®ÊüÁ÷¡£