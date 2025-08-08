◇セ・リーグ ヤクルト3―2巨人（2025年8月7日 東京D）

ヤクルト先発の現役最年長45歳の石川が偉大な記録を打ち立てた。5回2死。田中将の144キロ直球を「こだわりがある」というグリップの太い愛用のバットで振り抜いた。鋭い当たりを中前に運び24年連続安打。三浦大輔（現DeNA監督）の投手としてのプロ野球最長記録に並んだ。

「三浦監督はいつも“打てよ”と言ってくれる。何事も続けていることを（さらに）続けるのは難しい。1本出て良かった」。三浦監督の記録はギネス認定されており、高津監督も「びっくりしたね。世界記録？」と祝福した。セ・リーグは27年からDH制となり、「不滅の記録」となることは確実。石川は「続けられる記録があれば頑張りたい」と来季の新記録も見据えた。

本業では6回3安打2失点。2人で通算386勝となる田中将とは初の投げ合いだったが「田中投手が気持ちのこもった投球で、僕も引っ張られた」。通算189勝目はならずも石川の好投が、開幕8連敗していた東京ドームの今季ラストゲームでの初白星を運んできた。（鈴木 勝巳）