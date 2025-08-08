◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（７日・東京ドーム）

野手顔負けの華麗なセンター返しだった。ヤクルト・石川雅規投手（４５）がバットで金字塔にたどり着いた。１―１の５回２死。「なんとか塁に出ようという気持ちだけ」と、田中将の直球を中前に運んだ。

今季初安打でＮＰＢ史上６人目となる２４年連続安打を達成。投手としてはＤｅＮＡ・三浦大輔（現監督）に並び最長タイで、プロ１年目からでは自身の２３年連続を塗り替える最長記録を打ち立てた。「三浦監督はいつも『打てよ』って言ってくれる。何事も続けていることを（さらに）続けるというのは難しいし、簡単なことではない。自分自身も記録があるのであれば続けていきたい」と“番長超え”を見据えた。

２７年からはセ・リーグもＤＨ制を採用することが決定し、ファンの間では石川の連続安打は「不滅の記録」という声も上がる。常々「投手は９番目の野手。打席に入ったら１本打ちたい」と語ってきた４５歳が、投手が打席に立つ醍醐（だいご）味を体現した。

投げては日米通算１９８勝の田中将と合わせて通算３８６勝のベテラン対決で、緊迫の投手戦を演じた。６回１死一塁では岸田を外角のシンカーで投ゴロ併殺斬り。「田中投手がすごく気持ちのこもったピッチングをしていたので、僕も引っ張られた」と６回３安打２失点。１８９個目の白星はお預けとなったが、「ドームで連敗していたので、チームに勝ちを持ってこられるピッチングができたのでよかった」。東京Ｄの今季最終戦にして開幕からの敵地連敗を８で止めた喜びに浸り、汗を拭った。

（長井 毅）

◆野手含めても６人…記録メモ

▼…４５歳６か月の石川（ヤ）が今季初安打。この年齢での安打は、浜崎真二（阪急）が５０年９月２８日の大映戦で記録した最年長の４８歳９か月を含め、４５歳で１安打、４６歳で６安打、４８歳で３安打。１３年に４８歳で１安打の山本昌（中）に次ぐ年長安打。いずれも投手になる。なお、野手では５７年岩本義行（東映）の４５歳５か月が最年長。

▼…これで入団１年目の０２年から２４年連続の安打。２４年以上も安打を続けたのは６人目。入団１年目からは２７年の谷繁、投手では２４年の三浦と並んで、ともに２人目。投手で１年目から記録したのは、石川が初めてだ。