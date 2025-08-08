【洪水警報】新潟県・村上市に発表 8日05:33時点
気象台は、午前5時33分に、洪水警報を村上市に発表しました。
下越、中越、佐渡では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、8日朝まで低い土地の浸水に、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
■長岡市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
8日昼前にかけて警戒
■三条市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
8日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■柏崎市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 8日明け方
■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
■見附市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
8日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■村上市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
8日昼前にかけて警戒
■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
■胎内市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 8日明け方
■出雲崎町
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
ピーク時間 8日明け方
■関川村
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒