この記事は2025年3月9日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「体重計なんて、体重だけ測れればいいんじゃない？」なんて考えている方、多いと思います。でも実は、筋肉量や基礎代謝量など自分の体のことを詳しく知ることはとっても大事で、健康にもつながるんです。

そういったデータも計測することができるのがAnker（アンカー）の「Smart Scale P2 Pro」。16の指標が測れてWi-Fiに対応していて…と、かなりのハイスペックな体組成計なのに定価6,990円とコスパも最高な、かなりオススメのアイテムですよ。

Anker Eufy (ユーフィ) Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）【アプリ対応/Fitbit連携/体脂肪率/BMI/心拍数/筋肉量/基礎代謝量/水分量/体脂肪量/骨量/内臓脂肪/タンパク質/骨格筋量/皮下脂肪/体内年齢/ボディタイプ / 3Dモデル】ブラック 6,990円 Amazonで見る PR PR 6,990円 楽天で購入する PR PR 6,990円 Yahoo!ショッピングで見る

測れる指標は全部で16種類

体重や体脂肪率、BMIなどをはじめ内臓脂肪や皮下脂肪率、水分量など、普段生活していてなかなか気にしないだろうデータまで、全部で16種類も計測できます。

実際、体重だけは時々測って「痩せなきゃ」と思いながら、そのままズルズルと何もしないなんてことはありませんか？ 「Smart Scale P2 Pro」の体組成計があれば、体内年齢なども測れるので「実年齢より10個も上だった」なんてことになってしまった場合、「さすがにやばい、頑張ろう！」となりそうですよね。

アプリと連携してさらに便利

そして、「Smart Scale P2 Pro」とアプリを連携すれば、スマートフォンでもデータを見ることができてさらに便利です。

Wi-Fi対応で、体組成計に乗って測るだけで自動でデータ反映してくれるので、いちいちスマートフォンを操作する必要もなし。専用アプリの「EufyLife」はもちろん、サードパーティサービスとしてAppleのヘルスケアやGoogle Fitとの同期も可能なんですよ。

計測した日々のデータをグラフ化してくれるので、各指標の増減を一目で確認できてめちゃくちゃ便利です。

電源ボタンなしで乗るだけ測定

電源ボタンがないのも一つの特徴で、体組成計に乗るだけで測定を開始してくれます。測った後も体組成計から降りれば、時間が経つと自動で電源オフになってくれるんです。

これが地味ながら、毎日使うにはめちゃくちゃありがたい機能。電源ボタンを押すためにしゃがんだりしなくていいので、腰に負担が掛かりませんよ。

Anker Eufy (ユーフィ) Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）【アプリ対応/Fitbit連携/体脂肪率/BMI/心拍数/筋肉量/基礎代謝量/水分量/体脂肪量/骨量/内臓脂肪/タンパク質/骨格筋量/皮下脂肪/体内年齢/ボディタイプ / 3Dモデル】ブラック 6,990円 Amazonで見る PR PR 6,990円 楽天で購入する PR PR 6,990円 Yahoo!ショッピングで見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。