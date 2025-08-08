【ワシントン＝木瀬武】米国のトランプ大統領は７日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の理事に、トランプ氏の経済ブレーンである大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン委員長を指名すると発表した。

任期を残して８日付で退任するクグラー理事の後任となる。

米議会上院の承認を経て就任する。任期はクグラー氏の残りの任期となる２０２６年１月末までで、トランプ氏は自身のＳＮＳに「その間に常任の後任候補を探す」と投稿した。

ミラン氏は第１次トランプ政権で、米財務省の経済政策担当上級顧問を務めた。米ヘッジファンドのシニアストラテジストなどを経て、今年３月から大統領の経済ブレーンであるＣＥＡの委員長を務めている。２４年に公表した論文で、ドル高の是正で各国が協調する構想「マール・ア・ラーゴ合意」に言及したことがある。

トランプ氏は、利下げに慎重なパウエルＦＲＢ議長を「遅すぎる男」などと繰り返し批判し、２６年５月の任期満了で交代させる方向で候補者の選定作業を進めている。米ブルームバーグ通信は７日、関係者の話として、ＦＲＢのウォーラー理事が有力候補にあがっていると伝えた。