エルムSでドゥラエレーデに騎乗する松山弘平（35）は史上7人目となる全10場重賞制覇が懸かる。札幌の重賞では22年キーンランドC（ウインマーベル）の2着が最高。「1年前に新潟（関屋記念＝トゥードジボン）で勝ってからあと1つと知っていたし、チャンスがある馬に乗せていただいているので何とか達成できるよう頑張りたい」と意気込む。今週は函館競馬場で初コンビとなるドゥラエレーデの追い切りに騎乗。「長く脚が使えるのが持ち味。逃げても、ためる形でも結果が出ている。馬の調子と展開を見てリズム良く運びたい」とレースをイメージ。

週明けには岡田スタッド（北海道新ひだか町）を訪問。共に無敗での牝馬3冠を達成したデアリングタクトと再会した。「1年ぶりに会えてうれしかった。初子はやんちゃな印象。無事に成長してほしいし、チャンスを頂けるならばまた一緒に歩んでいけたら」と英気を養った。土曜札幌12Rではタクトの全妹デアリングエアに騎乗する予定で「変わらず順調。1500メートルも問題ないと思う」とこちらも注目の一鞍だ。全国リーディング争いで首位・坂井に3勝差の74勝と初戴冠が見える好位置に付けている充実の35歳。今週末は過去6騎手しか達成していない偉業に挑戦する。