「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界ツアーが開幕して男女シングルス１回戦が行われ、男子の全日本選手権覇者で世界ランク２０位の松島輝空（１８）＝木下グループ＝が同２２位の李尚洙（韓国）に３−２で逆転勝ちした。張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）はともに３−０で勝った。女子は早田ひな（日本生命）がスペイン選手を３−１で下し、伊藤美誠（スターツ）は台湾選手を退けた。今大会は男女の世界ランク上位各３０人と、開催国から各１人、ワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）指名の主催者推薦の選手が出場可能。トーナメント形式で頂点を争う。

家族からの声援を力に変え、逆転勝利を挙げた。松島が大激闘の末、初戦突破。「苦しい試合になったけど、その中で勝ちきったというのは、自分の成長にもなった。良い試合になった」と安堵（あんど）の表情で振り返った。

序盤から声を出し、気合十分に戦った。２ゲームを連取されたが、ここから巻き返す。第３ゲームで取っては取られての接戦を制すと、第４ゲームは１１−５と圧倒。０−２から３ゲーム連取で勝負をひっくり返し「切り替えて自分のプレーができた」と振り返った。

真横のプレミアムシートからは母が見守った。「正直最初は嫌だなと…」と苦笑いしたが「家族が来てくれるのはうれしかった」と笑顔。２回戦はパリ五輪銀メダルで世界ランク７位のモーレゴード（スウェーデン）と戦うが「相手は格上。頑張っていきたい」と力を込めた。