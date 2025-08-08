磯山さやか デビュー25周年で「最新写真集」を出版！ランジェリー姿など、大胆ショットも！
バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか（41）。
デビュー25周年を迎える今年10月22日（水）に最新写真集を講談社より発売する。
【動画】磯山さやか出演！世界が騒然！本当にあった㊙衝撃ファイル
いつまでも色褪せることのない「キューティー＆ビューティー」
前作『and more』から2年。ファン待望の最新写真集をリリース！
デビューから25年経った今も変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、現在の彼女の美しさを写真に。
笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露している。
色彩豊かなロケ地をバックに、色とりどりの衣装に身を包んだ彼女は、可愛くて、お茶目で、時に色っぽく、そして儚くて……。
過去最高に輝いている爐い修辰銑瓩法∈あらためて魅了される一冊だ。
なお、最新写真集も公式X（@isoyama25th）を8月8日（金）に開設予定。
写真集の情報や、ロケ中の写真や動画を配信していく。
【プロフィール】
磯山さやか(いそやま・さやか)。1983年10月23日生まれ。茨城県出身。
2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍する一方、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。
女優としても存在感を示し、今年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し、話題を呼んだ。
【書籍概要】
■タイトル：磯山さやかデビュー25周年写真集（仮）
■発行：講談社
■発売日：2025年10月22日（水）
■価格：3300円（税込）
■ISBN13：978-4-06-541030-1