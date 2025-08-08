鹿児島県霧島市に大雨特別警報、市内全域に「緊急安全確保」発令…鹿児島市の一部にも

気象庁は８日午前５時、鹿児島県霧島市に大雨特別警報を発表した。

これまでに経験したことのないような大雨となっており、「すでに何らかの災害が発生している可能性が高い」としている。命の危険が迫っているためただちに身の安全を確保しなければならない状況だとして、最大限の警戒を呼び掛けている。

大雨特別警報は、５０年に１度の大雨が予想される時に、発表される警報。６日夜の降り始めからの降水量（速報値）は、霧島市溝辺で５０１ミリ、同市福山町牧之原で４９２・５ミリなどとなっている。

大雨特別警報の発表を受け、鹿児島県霧島市は８日、市内全域に避難情報で最も危険度が高い「緊急安全確保」（警戒レベル５）を発令した。河川が増水し、氾濫する恐れがあるとしている。

また、鹿児島市は８日午前６時、市内を流れる思川と本名川が氾濫している恐れがあるとして、同市吉田地区の一部（３２８世帯、６４３人）に、避難情報で最も危険度が高い「緊急安全確保」（警戒レベル５）を発令した。両河川の流域では命の危険が迫っているとして、身の安全を確保するよう求めている。