【高潮警報】石川県・七尾市、能登町に発表 8日05:08時点
気象台は、午前5時8分に、高潮警報を七尾市、能登町に発表しました。
石川県では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に、8日夕方まで高潮に警戒してください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
□高潮警報【発表】
8日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 8日12時頃
予想最高潮位 0.8m
■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 30mm
ピーク時間 8日朝
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■白山市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■津幡町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■能登町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
□高潮警報【発表】
8日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 8日12時頃
予想最高潮位 0.8m