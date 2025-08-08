気象台は、午前5時8分に、高潮警報を七尾市、能登町に発表しました。

石川県では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に、8日夕方まで高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市

□大雨警報

・土砂災害

8日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 20mm





■七尾市□高潮警報【発表】8日18時頃にかけて警戒ピーク時間 8日12時頃予想最高潮位 0.8m■輪島市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 30mmピーク時間 8日朝□洪水警報8日昼前にかけて警戒■珠洲市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■白山市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm■津幡町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■穴水町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■能登町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒□高潮警報【発表】8日18時頃にかけて警戒ピーク時間 8日12時頃予想最高潮位 0.8m