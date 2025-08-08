TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前5時8分に、高潮警報を七尾市、能登町に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】石川県・七尾市、能登町に発表 8日05:08時点

石川県では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に、8日夕方まで高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■七尾市
□高潮警報【発表】
　8日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　8日12時頃
　予想最高潮位　0.8m

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　8日朝

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■白山市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

■津幡町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■能登町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

□高潮警報【発表】
　8日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　8日12時頃
　予想最高潮位　0.8m