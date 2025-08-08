「全国高校野球選手権・１回戦、津田学園５−４叡明」（７日、甲子園球場）

１回戦２試合が行われ、津田学園（三重）が叡明（埼玉）を２０２３年に延長十回からタイブレークが適用されて以降最長タイとなる延長１２回タイブレークの末、５−４でサヨナラ勝ちした。最速１４９キロ左腕・桑山胱太朗投手（３年）が一人で投げきり、１９年以来６年ぶりの夏白星を挙げた。広陵（広島）は旭川志峯（北北海道）を３−１で下した。天候不良のため、第１試合の横浜（神奈川）−敦賀気比（福井）、第２試合の高知中央−綾羽（滋賀）は８日の夕方の部に順延となった。

津田学園・桑山は何度も夜空に雄たけびを上げた。満身創痍（そうい）の肉体にむちを打って最後まで腕を振った。顔いっぱいに汗をかき、座りながら取材を受ける姿が、いかに壮絶な死闘であったかを物語っていた。

「気力しかない。気持ちで投げられました」

九回まで８安打３失点と力投。延長十回タイブレークでは無死一、二塁から遊ゴロ併殺に打ち取るなどし、無失点に抑えた。しかし、味方の援護はない。「この舞台を楽しまないと」。延長十二回タイブレークの前には足がつりそうになり、治療を受けてからマウンドへ。１死一、二塁から三ゴロ併殺で再び無失点に抑えてサヨナラ勝利を呼び込んだ。延長１２回を９安打４失点、球数１３８球と魂の完投劇だった。

絶対的エースは孤高を極める。練習は一人で黙々と行い、初動負荷トレーニングなどに通って体には人一倍気を使う。今夏県大会の登板後は全体練習に参加せず、自ら立てたリカバリープランを遂行し試合前日にグラウンドに戻ってくることも度々あった。女房役の犬飼悠之介捕手（３年）は言う。「自由人なんで。でもその分、やってくれる。あいつが投げた時は全員、負けさせられないとなる」。練習に姿を見せずとも、桑山は背中でナインをけん引する。

「甲子園に来てよかった、と終える試合ができた」。試合終了は１９時２分。２時間４７分を戦い抜いたエースは誇らしげに笑った。