「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）

次世代の大砲候補に待望の一発が飛び出した。阪神は高卒４年目の中川勇斗捕手（２１）が、二回にプロ初本塁打となる１号ソロを放った。大山悠輔内野手（３０）が今季初めて欠場し、「５番・左翼」に抜てきされた若虎が起用に応えた。

◇ ◇

思い出の地でプロ初ホームランを放った。身長１７２センチとプロ野球選手としては、決して大きいとはいえない中川。それでもフルスイングが最大の魅力だ。その原点はナゴヤドーム（現在のバンテリンドーム）で受けた衝撃だった。

少年時代、足を運んでいたのは地元の中日戦だった。そこで目にしたのが、豪快なホームランを連発していたトニ・ブランコ氏。今年４月に母国ドミニカ共和国の事故で亡くなったが、中日、ＤｅＮＡ、オリックスと日本で８年間プレーし、通算１８１発を放った最強助っ人だった。「ブランコがめっちゃ好きで、ホームランかっこいいなって思いました。憧れてましたね」。自然とまねするようになった。

「昔から遠くに飛ばすのが好きだった。（身長が）ちっちゃいからとか、なんも思わなかったです」。指導者にも恵まれ、フルスイングを矯正されることはなく、とにかく“自分のスイング”を磨き続けた。

プロに入ってからも、自身のスタイルを崩すことなく４年目。ようやく待望の一発が生まれた。「そこ（フルスイング）は貫いていきたいです」。中川が虎のアーチストとしての第一歩を踏み出した。（デイリースポーツ・滋野航太）