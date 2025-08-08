

糖質の摂りすぎで脂肪肝になる人は、いまたいへんな勢いで増えつつあります。暑い中、熱中症予防の水分補給代わりにスポーツドリンクを飲むのは絶対にやめるべきです（写真：MAA／PIXTA）

【図解で見る】３つ当てはまるとヤバい？ 脂肪肝リスクがわかる『脂肪肝チェックテスト』

近年、肝臓の健康に注目が集まっています。医学が進歩して、肝臓こそ健康長寿を実現するカギになる臓器だということが分かってきたのです。

たとえば、「脂肪肝」は、これまで「誰でもかかるたいしたことない病気」のように扱われてきましたが、じつは「動脈硬化や糖尿病などを招く重大な病気」であることが判明しています。脂肪肝を甘く見て放っていたら、老化や病気が加速して、先々の人生を大きく狂わせることにもなりかねません。

ただ、肝臓は、ポイントを押さえたケアを行えば復活する臓器です。肥満やアルコールなどの問題で長年健診の肝機能の数値が悪かった人も、やるべきことをやりさえすれば短期間で回復させることができます。

では、どんなケアを行えばいいのか。肝臓専門医として46年間、患者を診続けてきた栗原毅医師は、新著『肝臓大復活』の中で、すぐに役立つ肝臓ケアのノウハウを惜しみなく紹介しています。

以下では、その栗原医師が「夏場に脂肪肝が進んでしまう意外な原因」について解説します。

夏はやっぱりビールを飲んでこそ生き返る

この夏、外に出られないほどの異常な猛暑が続いています。体にこたえる暑さで、さすがにぐったりしている人が多いかもしれません。





ただ、そんなお疲れ気味のテンションを一気に上げて生き返らせてくれるのがキンキンに冷えたビール。いまの時期、毎晩のように泡立つジョッキをぐいっと傾けて「クワーッ、やっぱ夏はこれだよ、これ」とうなっている方もいらっしゃることでしょう。

もっとも、なかには、ジョッキを傾けながら「こんなに毎日飲んで、肝臓のほうは大丈夫かな？」という一抹の不安が頭をかすめている人も少なくないはず。いったい、「夏のビール」は、肝臓の健康にどれくらいの影響をもたらしているのでしょうか。

早速、答えを申し上げましょう。「夏のビールは肝臓にはそれほど大きな影響をもたらしていない」というのが私の考えです。

もちろん、毎日大量のビールをガブガブ飲むのはいけませんが、適量の範囲（中ジョッキ2杯程度）で飲んでいるなら問題はありません。適量でとどめていられるなら肝臓的には「無罪」も同然で、毎日ジョッキを傾けていたとしても肝臓にさしたる支障はないのです。むしろ、「クワーッ」と爽快に飲むことで、1日の疲れが取れたり1日のストレスを解消できたりするのであれば、その心身に対するプラス効果のほうが大きいと言っていいのではないでしょうか。

脂肪肝の大多数は「非アルコール性」

みなさんの中には「夏のビールは無罪」と聞いて怪訝な顔をしている方もいらっしゃるかもしれません。そういう方は、「アルコールは肝臓によくない」という先入観が強く脳に染みついているのでしょう。

しかし、近年、肝臓の健康に害をもたらす原因としてクローズアップされているのは、「アルコールの飲みすぎ」よりも「糖質の摂りすぎ」なのです。

たとえば、脂肪肝では、多量飲酒が原因の「アルコール性脂肪肝」よりも、ほとんどお酒を飲まないにもかかわらず肝臓に脂肪が蓄積する「非アルコール性脂肪肝」のほうが大多数を占めるようになっています。

そして、この「非アルコール性脂肪肝」の原因となるのが糖質の摂りすぎ。

日々糖質を過剰摂取していると、体内にブドウ糖があふれ、大量のインスリンが分泌されます。このインスリンにはブドウ糖の中性脂肪への変換を促す働きがあり、これによって肝臓にどんどん中性脂肪がたまってしまうのです。

糖質の摂りすぎで脂肪肝になる人は、いまたいへんな勢いで増えつつあります。しかも、最近の研究では脂肪肝を放っていると、糖尿病、高血圧、動脈硬化、心臓病、脳卒中などさまざまな重大疾患につながっていくことが明らかになっています。本当に、糖質の摂りすぎによる脂肪肝が万病を引き起こす元になると言ってもいいのです。

つまり、こうした影響の深刻さに比べれば、アルコールが肝臓にもたらす影響はだいぶ小さいということ。もちろん飲みすぎは肝臓に負担をかけて肝機能低下につながりますが、適量を心がけてさえいれば問題なし。夏のビールの「クワーッ」も、（飲みすぎない限り）そんなに気にする必要はないのです。

ただ、夏が肝臓にダメージがたまりやすい季節であることは事実です。私のクリニックでも、夏場、体調を崩して来院した患者さんを検査すると、脂肪肝で肝機能が低下していたケースが少なからずあります。

では、夏に脂肪肝が進んでしまう原因は、（ビールが問題ないとしたら）いったい何なのか。

その原因はやはり糖質の摂りすぎです。なかでも私は「甘いドリンク類」を多量に飲んでいることを問題視しています。

たとえば、暑い中、熱中症予防の水分補給代わりにスポーツドリンクを飲むのは絶対にやめるべき。スポーツドリンクには非常に多くの糖分が含まれているため、日常的に口にしているとたちまち糖質過多となって脂肪肝が進んでしまうことになるのです。

同じように、夏は冷たいコーラやサイダー、シェイク、フルーツジュースなどを飲む機会が多くなるもの。たぶん、暑い日にこうしたキンキンに冷えた甘いドリンクを一気に飲み干している人も多いのではないでしょうか。

つまり、暑いからといってこういったドリンク類を無節操に飲んでいると、日々糖質オーバーの状態が続き、余分なブドウ糖がどんどん中性脂肪に変えられて、着実に脂肪肝が進行していってしまうことになるわけです。

アイスクリームや果物も食べすぎはNG

それに、夏はアイスクリームやかき氷、冷やしたゼリーやプリンなどを食べる人も多いと思いますが、これらにも多くの糖分が含まれています。たまに食べるくらいなら問題ありませんが、冷蔵庫に大量にストックしておいて1日に何個も食べるような生活を続けるのは、やはり肝臓によくありません。

それと、ブドウ、スイカ、メロン、桃などの果物も摂りすぎは禁物。私の患者さんには、1週間シャインマスカットを食べ続けていたら、それだけでみるみる肝機能が悪化して脂肪肝になってしまった方がいらっしゃいます。果物に含まれる果糖は、腸から吸収されると肝臓にダイレクトに運ばれるため、脂肪肝を加速させる大きな原因となるのです。

このように、夏には糖質摂取過剰になる原因がたくさんあるのです。言わば、「甘くて冷たい誘惑」に負けて、こうしたものをついつい口に入れてしまう習慣が、夏に肝機能が低下する大きな原因となっているわけですね。

それと、夏、ビールをよく飲む人が気にしているのがおなかの出っ張り具合です。「ビール腹」という言葉があるように、ビールが太る原因になると思っている人も多いのではないでしょうか。

しかし、じつはこの点でも「ビールは無罪」なのです。ビール500㎖は約200キロカロリーあるのですが、こうしたアルコール自体のカロリーが肥満につながることはありません。アルコールに含まれるエネルギーはすぐ熱量として放出されてしまうため、体内に蓄積されないのです。

では、ビールなどのアルコールをよく飲む人に太った人が多いのは、なぜなのか。その原因はアルコールではなく、一緒に食べるつまみにあります。アルコールが入ると食欲が増し、ついついたくさんつまみを食べすぎてしまうのがいけないのです。

とりわけ、注意すべきは「糖質の多いつまみ」です。例を挙げれば、ポテトサラダ、ポテトフライ、たこ焼き、焼きそば、焼きうどん、ピザ、フルーツ盛り合わせなどのメニューはなるべく避けるべき。さらに、さんざん飲んでつまんだ後の締めとして、ラーメン、お茶漬け、おにぎりなどを食べたら、当然、糖質過剰となり、太るのはもちろん、脂肪肝も進みやすくなります。

ですから、「ビール腹」が気になる人は、まずはつまみを見直すべきです。ビールにおすすめのつまみは、枝豆、冷奴、お刺身、唐揚げ、ナッツ類、チーズ、だし巻き卵、きのこのホイル焼き、野菜スティック、野菜サラダ、海藻サラダ、酢の物など。また、夏バテを防ぎたいなら、肉料理や揚げ物、てんぷら、うなぎなどの脂っこいメニューを積極摂取するといいでしょう。夏に活力を落とさないようにするには、脂肪やたんぱく質をしっかり摂るほうがいいのです。

「夏のよろこび」を失わないために

とにかく、これで「夏のビールと健康」に関して、もやもやしていた点がはっきりしてすっきりした方も多いのではないでしょうか。なかには、「よーし、これで遠慮なく飲めるゾ」と舌なめずりしている人もいるかもしれません。

ただ、繰り返しになりますが、適量を大きく超えて飲んでいたり、糖質の多いつまみを野放図に食べていたりしてはダメ。「クワーッ、これだよ、これ！」というあのよろこびをこの先の人生でずっと味わい続けていくためにも、ぜひみなさん肝臓に負担をかけない飲み方を心がけていくようにしてください。

（栗原 毅 ： 栗原クリニック東京・日本橋医院長）