°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¹õÌøÅ°»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡×¤Ë·èÄê Êì¿ÆÌò¤ÏÈøÌî¿¿Àé»Ò
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×Æâ¡¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¤¹¤®¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡£¹õÌøÅ°»Ò¤¬NHKÀìÂ°½÷Í¥¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¡¢¹õÌøÅ°»ÒÌò¤ò°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£
ËÜºî¤Î¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ªÀµ¼°¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡×¤Ë·èÄê¡£Å°»Ò¤ÎÊì¿Æ¡¦¹õÌøÄ«¡Ê¤Á¤ç¤¦¡ËÌò¤ÏÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
ÈøÌî¤Ï¡¢Àï¸å¡¢º®Íð´ü¤ÎÅìµþ¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤È´¤¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÌ¼¡¢Å°»Ò¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¤ò±é¤¸¤ë¡£¹õÌø²È¤ÎÊì¤ÈÌ¼¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÍ¼¿©¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Å°»Ò¤ÎÊì¤ÈÉã¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¡£½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÊÃæ¡¢»£±Æ¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£
¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡×¤Ï¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î1946Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¿ÀÍÍ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤â¡¢É¬¤º¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤ò1¤ÄÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡½¡½¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç½÷³ØÀ¸»þÂå¤â¿ô¡¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯Å°»Ò¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢²¿¤«1¤Ä¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥È¡¢±é½Ð²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ä¡£¤É¤ì¤â¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÅ°»Ò¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¤ÈÉã¡£¤ä¤¬¤ÆÅ°»Ò¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤È¤Ï¡©¡¡
¤½¤ì¤Ï½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó½÷Í¥¡¦¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡©¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¤Î¤«¡©ºÃÀÞ¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤òÄü¤á¤º¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿Å°»Ò¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¡£
¢£ÈøÌî¿¿Àé»Ò ¥³¥á¥ó¥È
½ë¤¤½ë¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤¤¤«¤¬¤ª¤¹¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó´ØÏ¢¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¤ªÊìÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£ ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤äÉ×Ìò¤Ë¤Ê¤ëÊý¤È¶¦¤Ë»äÃ£¤Î¹õÌø²È¤ò³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÆüËÜÃæ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÄ½Õ¤È²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£
¡Ö³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤â¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¡ÖÅ°»Ò¤Á¤ã¤óÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×
»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¤ÈÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç½÷³ØÀ¸»þÂå¤â¿ô¡¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯Å°»Ò¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÅ°»Ò¤¬¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ä¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡ª¡×
¤½¤ó¤ÊÅ°»Ò¤ò¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Êì¡¦Ä«¡Ê¤Á¤ç¤¦¡Ë¡£
ÌµÃã¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÌ¼¤ÎÄ©Àï¤ò¸«¤Æ¡¢Êì¤¬¤«¤±Â³¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¤½¤ó¤Ê¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤Î¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÀÄ½Õ»þÂå¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡×³µÍ×
1946Ç¯¡½¡½¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ1Ç¯¡¢ÁÂ³«Àè¤ÎÀÄ¿¹¤ÇÊì¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Å°»Ò¡Ê°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Êì¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤òÀÄ¿¹¤Ë»Ä¤·¤ÆÃ±¿È¾åµþ¡£Åìµþ¤Î¹áÍö½÷³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤ÇÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤Å°»Ò¤ÎÀÊ¬¤Ï¡¢½÷³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¤â°ì¸þ¤Ë¤Ê¤ª¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²ÃÂ®¤¹¤ë°ìÊý¡£³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±Ç²è´Û¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼«Í³¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ç°´ê¤ÎÅìµþ¤Î²È¤â´°À®¤·¡¢Êì¤ÈºÆ¤ÓÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀïÁè¸å¥·¥Ù¥ê¥¢¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿¤È±½¤µ¤ì¤ëÉã¤Î¾ÃÂ©¤¬È½ÌÀ¡¢¤â¤¦¤¸¤ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¡ª¤È´î¤ÖÅ°»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢¾Íè¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡½¡½¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë9»þ¤¹¤®
½Ð±é¡§°²ÅÄ°¦ºÚ¡¡ÈøÌî¿¿Àé»Ò
¸¶°Æ¡§¹õÌøÅ°»Ò ¡Ø¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÄ¡¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë
µÓËÜ¡§º´Æ£Í§¼£
±é½Ð¡§Ãö¸ÔÎ´°ì
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼¡²°¾°¡¡µ×ÊÝÅÄ½¼¡¡ÂçÄÍ±Ñ¼£¡¡¶âß·Ëã¼ù
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²®ÌîÅ¯¹°
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Æü¥Æ¥ì¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¡¡¥±¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó