「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）

もう阪神・佐藤輝明内野手が打っても驚かない。バンテリンドームのバックスクリーンに放り込んでしまうのだから。「甘い球が来たんでね。しっかり打てて良かったです」。金丸にプロ初勝利こそ献上したものの、猛虎打線の強さを示した４番の一発。目標の３０号に王手をかけた。

３点ビハインドの四回無死。初対戦の左腕のスライダーを捉えた。中堅の岡林は見上げることすらできず、２試合ぶりとなる月間３本塁打目。負けているとあって感情表現は控えめだったが、虎党の大歓声を浴びた。

一方で１、３打席目は凡退。金丸については素直に絶賛した。「いい投手ですよね。コントロールがいいし、全体的にまとまっているし。良かったと思います」。当然やられっぱなしではいけない。でも、相手を褒めることも忘れなかった。

これで２９号。毎年のように目標として掲げていた３０号に王手をかけた。振り返れば、２０２０年１２月７日の新入団会見ではこう宣言していた。「本塁打を３０本くらい打ちたい。将来は本塁打王を取れるように」。あれから５年。当時の矢野監督の前で発した言葉を実現しようとしている。

球団史を見ても、２９号は２００５年の今岡誠に並んだ。歴代１５位タイ。その先を見上げれば、数々のレジェンドが名を連ねる。「まあ、頑張ります」。大きく意識することなく、短い言葉に思いを込めた。

かつては“鬼門”と言われた、バンテリンドームでは今季４勝５敗。中日にも７勝８敗と再び負け越しとなった。そんな中、虎の若き主砲はバンテリンドームで５本塁打、９打点。本塁打はビジター球場で最多の成績だ。

次は９月２日から名古屋での３連戦が待っている。本塁打＆打点の２冠は変わらず、打率も５位で三冠王も狙える位置。このペースなら、３０発どころか、４０本塁打も夢ではない。