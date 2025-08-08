「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）

大敗にも収穫があった。首位を独走するチームにおいて、固定しきれないポジションが遊撃と左翼。３試合連続でスタメンに名を連ねた阪神・熊谷敬宥内野手が、３試合連続安打＆堅守で猛アピールした。内外野を行き来しながらバットでも打率・２７３。勝負の８月に存在感が光る。

１点を追う三回だった。先頭で打席に立つと、追い込まれてからの３球目、低めのスライダーに食らい付いた。左腕・金丸から左前打でチャンスメーク。伊原の犠打で二塁に進むと２死後、中野の中前打で同点のホームに滑り込んだ。外野は前進守備を敷いたが、熊谷の俊足が一歩上回った。

「もっとチャンスメークができたらというところは反省点です。次にまた出る機会があれば１本じゃなく、２本目がしっかり出せるようにやっていきたいと思います」

試合後、敗戦に笑みはない。３試合連続で１打席目に安打を放ったが、２打席目以降の結果を悔しがった。それでも直近６試合で５度のスタメン出場。いずれも安打を放つなど結果を残す。２試合連続の遊撃守備でも堅実なプレーが光った。首位独走のチームを支える仕事人。勝負の夏、さらに出場機会が増えてきた。