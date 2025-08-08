気象台は、午前5時0分に、大雨特別警報（土砂災害）を霧島市に発表しました。

【特別警報（大雨）】川薩・姶良に特別警報を発表しています。土砂災害や河川の増水に最大級の警戒をしてください。

すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動が必要です。

大雨特別警報（土砂災害）は、5段階の警戒レベルのうち、危険度や緊急度が最も高い「レベル5」に相当する情報です。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■鹿屋市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■阿久根市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



■出水市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■垂水市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



■薩摩川内市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■日置市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■曽於市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■霧島市

□大雨特別警報【発表】

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■いちき串木野市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■志布志市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■伊佐市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■姶良市

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■さつま町

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■湧水町

□大雨警報

・土砂災害

9日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

8日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 8日明け方



□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒



■大崎町

□洪水警報

8日昼過ぎにかけて警戒

