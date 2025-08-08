【大雨特別警報】鹿児島県・霧島市に発表 ただちに命を守るため最善の行動を＜警戒レベル5相当＞ 8日05:00時点
気象台は、午前5時0分に、大雨特別警報（土砂災害）を霧島市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨特別警報】鹿児島県・霧島市に発表 ただちに命を守るため最善の行動を＜警戒レベル5相当＞ 8日05:00時点
【特別警報（大雨）】川薩・姶良に特別警報を発表しています。土砂災害や河川の増水に最大級の警戒をしてください。
すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動が必要です。
大雨特別警報（土砂災害）は、5段階の警戒レベルのうち、危険度や緊急度が最も高い「レベル5」に相当する情報です。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■阿久根市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
■出水市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■曽於市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■霧島市
□大雨特別警報【発表】
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■志布志市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■伊佐市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■さつま町
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■湧水町
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■大崎町
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒