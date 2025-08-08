「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）

歯止めがかからず、相手の得点歌が何度も響き渡った。阪神・伊原陵人投手は前回７月３１日の広島戦に続いて自己最短タイとなる４回降板で、自己ワーストの５失点（自責２）。中日・金丸とのドラ１左腕対決に敗れ、２５歳の誕生日を白星で飾ることはできなかった。

左腕にとって悪い初づくしだった。初回、岡林の内野ゴロの間に１点を先制されると、２死二塁からプロ初ボーク。同点に追いついてもらった直後の二回は、チェイビスに左翼席へソロを浴びた。これがプロデビューから８５イニング目にして初被弾だった。

三回も先頭のブライトに二塁打を打たれ、そこから３失点。４イニング中３度、先頭を出すなど終始リズムをつかめなかった。「（修正点は）山盛りです。（先頭を出すことが）最近続いているので、しっかり反省して頑張ります」。口数少なく、険しい表情で球場を後にした。

先発では６月８日のオリックス戦で勝って以来２カ月間、６試合連続で勝ちがない。中継ぎも入れると４連敗となった。それでも藤川監督は「新人なので少し疲れはあると思う。まずは１年間やりきる。故障なくできていることが、まず十分じゃないかな」と責めることはなかった。

プロで迎える初めての夏に苦戦中のドラ１左腕。この経験を糧にし、壁を乗り越えていく。