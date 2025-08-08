【地方からの風】久々に感じる胸の高鳴り。炎天下の川崎競馬場で河津裕昭師（59＝川崎）が笑顔の花を咲かせた。コスモギガンティア（牡2、父ダノンバラード）が6日、2Rオオムラサキ特別（1500メートル）を4馬身差快勝。デビュー3戦目で初勝利を挙げた。スタートダッシュがつかず1コーナー手前では8頭立ての6番手。それでも向正面で矢野に促されると、一気にギアを上げて先頭を奪取。4コーナーで内馬場に待機していたゲートに物見をする余裕を見せながら後続を寄せ付けなかった。

粗削りな走りでライバルを圧倒。「一度先頭に立ったら抜かれない自信があったので、今日は勝ちに徹するレースをしてもらった。テンのスピードは足りないが、走り出して少ししたらエンジンがかかる。伸びしろしか感じない」。見守った河津師のボルテージは自然と高まった。

オーナーは「コスモ」の冠名でおなじみのビッグレッドファーム。師は同オーナーとのコンビで積極的に中央競馬の芝レースに参戦。14年にプレイアンドリアル（名義は牧場創設者の故岡田繁幸氏）で京成杯を制覇。16年はトラストで札幌2歳Sを制した。その後もウン（3歳7月の盛岡で芝重賞V）などを送り込んだが白星はつかめず。「もう一度、中央で勝ちたい」と情熱の炎を燃やし続ける。「久々にいい馬を預からせてもらった。芝でもチャンスがあると思う。テンに急がせなくていい分、芝の方がいいくらい。オーナーと相談したい」。大きな期待をかけるコスモギガンティア。地方競馬のみならず、中央競馬ファンの方もぜひ、その名を覚えておいてほしい。