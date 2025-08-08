8月30日に放送される『24時間テレビ48ドラマスペシャル』のタイトルが『トットの欠落青春記』に決定し、主演の芦田愛菜が演じる黒柳徹子の母親・黒柳朝役として尾野真千子が出演することが発表された。

黒柳の著書『トットの欠落帖』（新潮文庫刊）が原案となる本作。黒柳徹子がNHK専属女優となるまでの青春時代を描く。

舞台は、戦争が終わった直後の1946年。「神様は、どんな人間にも、必ず、飛び抜けた才能を1つ与えてくださっている」。子どもの頃から落ち着きがなく、興味のあることに夢中になると周りがまったく目に入らない、猪突猛進な行動力で女学生時代も数々のハプニングを起こしていく黒柳（芦田愛菜）。それでも、バイオリニストである父の言葉を信じ、何か1つ、自分だけの才能を見つけようと、あらゆることに挑戦した。オペラ歌手、チェリスト、演出家、音楽評論家……。どれも“やりたいこと”ではあるけれど、“なりたい自分”ではなく……。そんな徹子を辛抱強く見守り続けた母と父。やがて徹子が見つけた、たった1つの大きな夢とは。それは女優になることでも、タレントになることでもなかった。日本史上初のテレビ女優・黒柳徹子はいかにして誕生したのか。どのように道を切り拓いたのか。挫折しても失敗しても、自分探しを諦めずに夢をかなえた黒柳の半生を描く。

主人公・黒柳徹子役で芦田が主演を務め、尾野は徹子の母・黒柳朝を演じる。戦後、混乱期の東京をパワフルに生き抜き、好奇心旺盛な娘・徹子を温かく見守り続けた母親・朝。黒柳家母と娘の撮影は、2人だけの夕食のシーンからスタートした。徹子の母と父がどうやって知り合って、結婚したのか具体的なエピソードが明らかになるシーン。終始和やかな雰囲気な中、撮影は進んだ。

本作で黒柳朝を演じるにあたって、尾野は「いろんなトットちゃん関連から、なんとなくのお母様のイメージを膨らませてまいりましたが、まだまだわからないことだらけです。 ですので、愛菜ちゃんや夫役になる方と共に私達の黒柳家を楽しく作っていこうと思います。楽しみにしていてくださいね」とコメントを寄せた。

本作は、『24時間テレビ48』放送内、8月30日21時過ぎに放送となる。

尾野真千子 コメント

暑い暑い日々が続いておりますが、皆様いかがおすごしですか？ 私はこの度、黒柳徹子さんの母親役を演じさせていただくことになりました。 いろんなトットちゃん関連から、なんとなくのお母様のイメージを膨らませてまいりましたが、まだまだわからないことだらけです。 ですので、愛菜ちゃんや夫役になる方と共に私達の黒柳家を楽しく作っていこうと思います。 楽しみにしていてくださいね。（文＝リアルサウンド編集部）