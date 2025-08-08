3月末で解散した「KAT―TUN」が11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストコンサートを開催する。グループとして所属していたSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで7日、発表された。公演名は「Break the KAT―TUN」。解散時のメンバーだった上田竜也（41）、亀梨和也（39）、中丸雄一（41）の出演を予定している。

解散したグループが「再結成」や「再集結」などの形を取らずにコンサートを開催するのは異例。2月の解散発表時に同社は「近い将来ファンの皆さまとお会いできる場所をつくるべく、現在調整をしております」としていた。3人は解散当日にライブを生配信したが、2月の解散発表後、ファンと対面するのは初となる。

解散から約7カ月後の開催となることについて、レコード会社関係者は「上田さんの主演舞台『謎解きはディナーのあとで』が10月初旬まで予定されているなど、メンバーは多忙。スケジュールを合わせた結果の日程でしょう」と話した。開催日の11月8日は亀梨と中丸、グループを2010年に脱退した赤西仁（41）の事務所入所日でもある。それだけにSNSでは、解散時メンバー以外の出演を期待する声も上がったが、赤西は「KAT―TUNのラストライブに出る予定はありません」とSNSに投稿した。

上田は「KAT―TUNの最後の出航が決まりました。野郎ども、集まれ！！」と呼びかけた。KAT―TUNのラストを盛大に締めくくる。

【KAT―TUN解散発表からの経緯】

▼2月12日 解散することを発表

▼3月31日 解散。生配信ライブを実施。亀梨がSTARTO社を退社

▼5月2日 中丸が活動再開後初の公の場に登場

▼6月23日 亀梨がファンクラブ開設

▼27日 上田が「この声が届くまで」で小説家デビュー

▼8月5日 中丸がファンクラブ開設発表

▼7日 ラストライブ開催を発表