　3月末で解散した「KAT―TUN」が11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストコンサートを開催する。グループとして所属していたSTARTO　ENTERTAINMENTの公式サイトで7日、発表された。公演名は「Break　the　KAT―TUN」。解散時のメンバーだった上田竜也（41）、亀梨和也（39）、中丸雄一（41）の出演を予定している。

　解散したグループが「再結成」や「再集結」などの形を取らずにコンサートを開催するのは異例。2月の解散発表時に同社は「近い将来ファンの皆さまとお会いできる場所をつくるべく、現在調整をしております」としていた。3人は解散当日にライブを生配信したが、2月の解散発表後、ファンと対面するのは初となる。

　解散から約7カ月後の開催となることについて、レコード会社関係者は「上田さんの主演舞台『謎解きはディナーのあとで』が10月初旬まで予定されているなど、メンバーは多忙。スケジュールを合わせた結果の日程でしょう」と話した。開催日の11月8日は亀梨と中丸、グループを2010年に脱退した赤西仁（41）の事務所入所日でもある。それだけにSNSでは、解散時メンバー以外の出演を期待する声も上がったが、赤西は「KAT―TUNのラストライブに出る予定はありません」とSNSに投稿した。

　上田は「KAT―TUNの最後の出航が決まりました。野郎ども、集まれ！！」と呼びかけた。KAT―TUNのラストを盛大に締めくくる。

　【KAT―TUN解散発表からの経緯】

　▼2月12日　解散することを発表

　▼3月31日　解散。生配信ライブを実施。亀梨がSTARTO社を退社

　▼5月2日　中丸が活動再開後初の公の場に登場

　▼6月23日　亀梨がファンクラブ開設

　▼27日　上田が「この声が届くまで」で小説家デビュー

　▼8月5日　中丸がファンクラブ開設発表

　▼7日　ラストライブ開催を発表