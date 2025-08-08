¡ÖºÇ¹âµé¤ÎMF¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×¤Þ¤µ¤«¡ª¤Ê¤¼¼ç¼´¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤¬¡È¥¹¥¿¥á¥ó剝Ã¥¡É¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«²ò¡Öµ¿¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÊË¤ÏÀèÆü¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¤È¿·²ÃÆþ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿26ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLeeds United News¡Ù¤Ï£¸·î£µÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öºòµ¨¡¢¥¢¥ª¡¦¥¿¥Ê¥«¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£µ»½ÑÅª¤ÊºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤ÈÍ¥²í¤µ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÁö¤ê²ó¤ëºÇ¹âµé¤ÎMF¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥º¤Ç¥¿¥Ê¥«¤äÈà¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¤Ê¤µ¤òµ¿¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¡Êºòµ¨¤Î¡Ë¥ë¡¼¥È¥óÀï¤Î¼ºÅÀ¤Ï¥¿¥Ê¥«¤¬¶¥¤êÉé¤±¤Æ¥í¥¹¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥éÀï¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¥¿¥Ê¥«¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¤Ï¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦Í¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¥ë¡¼¥È¥óÀï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Leeds United News¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤À¤¬¡¢¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¶¯¤µ¡¢¶õÃæÀï¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ÷¤¨¤ëÃæÈ×¤À¡£¥ê¡¼¥º¤¬¶þ¶¯¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂçÊÁ¤ÊÁª¼ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¿¥Ê¥«¤Ï³°¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¾º³Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÅÄÃæ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¸·¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤Ë¼ç¼´¤È¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡££±ÉôÄ©Àï¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¤È¿·²ÃÆþ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿26ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLeeds United News¡Ù¤Ï£¸·î£µÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥º¤Ç¥¿¥Ê¥«¤äÈà¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¤Ê¤µ¤òµ¿¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¡Êºòµ¨¤Î¡Ë¥ë¡¼¥È¥óÀï¤Î¼ºÅÀ¤Ï¥¿¥Ê¥«¤¬¶¥¤êÉé¤±¤Æ¥í¥¹¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥éÀï¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¥¿¥Ê¥«¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¤Ï¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦Í¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¥ë¡¼¥È¥óÀï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Leeds United News¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤À¤¬¡¢¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¶¯¤µ¡¢¶õÃæÀï¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ÷¤¨¤ëÃæÈ×¤À¡£¥ê¡¼¥º¤¬¶þ¶¯¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂçÊÁ¤ÊÁª¼ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¿¥Ê¥«¤Ï³°¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¾º³Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÅÄÃæ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¸·¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤Ë¼ç¼´¤È¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡££±ÉôÄ©Àï¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð