当初の見立てに沿った捜査に固執して、強引な逮捕で「冤罪（えんざい）」を引き起こした責任は重大だ。

警察は事態の深刻さを直視し、組織改革を急がなければならない。

精密機械製造会社「大川原化工機」の社長ら３人が不当に逮捕、起訴された事件で、警視庁が捜査を担当した当時の公安部幹部ら１９人の処分を発表した。

社長らが国家賠償を求めた民事裁判で、逮捕と起訴の違法性が認定され、厳しい処分は避けられないと判断したのだろう。

警視庁が公表した報告書から浮かび上がったのは、「逮捕ありき」で突き進んだずさんな捜査と、それに歯止めをかけなかった幹部らの責任感の欠如である。

社長らは２０２０年、軍事転用できる機械を中国などに不正輸出したという疑いで逮捕された。輸出規制を担当する経済産業省からは、省令の解釈に疑義を呈されていたが、必要な捜査を怠った。

逮捕前、社長への任意の事情聴取は４０回を数えた。幹部らはこうした捜査の状況を把握せず、現場任せにしていた。報告書は「指揮系統の機能不全によって捜査の基本を欠いた」と指摘した。

３人は逮捕から１年近く勾留され、１人は被告の立場のまま病死した。任意捜査に協力し続けた社長らをなぜ逮捕する必要があったのか。その点さえ吟味しなかった幹部らは責任を免れない。

経済安全保障の観点から、技術の流出防止は重要性を増している。犯罪の疑惑があれば、捜査に乗り出すこと自体は責められるべきではなかろうが、大きな事件を摘発したいという功名心が、無理な捜査を生んだのではないか。

不正輸出事件の捜査は、専門知識と経験を要するため、他の捜査部門と連携する機会が乏しく、閉鎖的になりがちだ。警視庁は、公安捜査の法令解釈や証拠収集をチェックする部署を新設するという。適切に運用してほしい。

取り調べの問題も明らかになった。容疑を否認した供述は調書に記されず、逆に犯罪を認めているかのような内容に誘導された。

今後、不正輸出事件の容疑者の取り調べは、全国の警察で録音・録画（可視化）するという。

検察の責任も重い。最高検は「不利な証拠を慎重に検討しなかった」と反省点を挙げている。被告の深刻な病状を把握せず、保釈に反対した点も看過できない。

無実の市民が不当に逮捕され、命を落とすような事態は、二度とあってはならない。