日米が関税交渉で合意した内容について齟齬（そご）が表面化してきた。

合意事項の着実な履行を図るためには、「口約束」だけではなく、文書での確約を米国側に求めていく必要がある。

トランプ米政権は７日、日本を含む約７０か国・地域に対し、新たな税率を定めた「相互関税」を発動した。税率は日本や韓国、欧州連合（ＥＵ）などが１５％、最も高いシリアは４１％となった。

日本政府の説明によると、相互関税を発動する前の税率が「１５％未満」の品目は「１５％」、「１５％以上」の品目には相互関税を適用しない、との特例で合意した。

その通りなら織物にかかる７・５％の関税は１５％、牛肉は２６・４％のまま維持されるはずだ。

ところが、トランプ大統領が署名した大統領令や６日付の連邦官報文書で特例措置の対象となったのは、ＥＵだけだ。日本に触れられていないのは問題である。

特例が適用されないと１５％が上乗せされ、織物は２２・５％、牛肉は４１・４％に跳ね上がるなど幅広く影響が及び、経済への打撃は重大だ。政府は早期に大統領令を修正するよう求めるべきである。

また、日本の最大の関心事である自動車関税の引き下げ時期が決まらないことも懸念される。

４月から基本税率を含めて２７・５％の高関税がかかり、自動車企業の業績を悪化させる要因となっている。日本政府は、一刻も早く１５％への引き下げが実現するよう努力を重ねてもらいたい。

トランプ氏は半導体に約１００％、医薬品にも高関税を課す考えを示している。日本は、いずれも１５％と想定するが、今回の経緯をみれば安心できない。

日本政府は、日米関税交渉の合意に際し、共同文書を作成しなかったのは、早期の合意を優先したためだ、と説明してきた。

しかし、合意の実施状況に対して、国民の不安が強まっている以上、文書の形で改めて米側の履行を確保しなければならない。

日米合意の核となった５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資を巡る認識の違いも際立っている。

トランプ氏は、「野球選手の契約金のようなものだ」と述べ、米国側が自由に使える資金だとの考えを繰り返し示している。だが、日本側は金融支援の大枠を示したもの、との立場だ。

赤沢経済再生相はラトニック米商務長官と会談した。日米の溝がこれ以上深まらないよう、密接に意思疎通を図ってほしい。