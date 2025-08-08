ÄÅÅÄ³Ø±à¤Îº¸ÏÓ¡¦·¬»³ÚèÂÀÏ¯¡¢µ¤Ç÷¤Î£±£³£¸µå¡Ä±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤»ý¤Á¡×
¡¡²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Ìîµå¤ÏÂè£³Æü¤Î£·Æü¡¢£±²óÀï£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë±äÄ¹½½Æó²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢½Ð¾ì£³Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£²²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡££³Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Î¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ï¡¢°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Î½éÀïÆÍÇË¡£¸áÁ°¤ÎÉô¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²»î¹ç¤Ï¡¢Å·¸õÉÔÎÉ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢£¸ÆüÍ¼Êý¤ÎÉô¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÄÅÅÄ³Ø±à£µ¡½£´±ÃÌÀ
¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î½½Æó²ó¡¢µ¾ÂÇ¤¬Å¨¼º¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£´°Åê¤·¤¿·¬»³¤ÎÎÏÅê¤â¸÷¤Ã¤¿¡£±ÃÌÀ¤ÏÃæÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢»°²ó¤«¤éµß±ç¤ÎÅÄ¸ý¤âÇ´¤Ã¤¿¤¬¡¢±äÄ¹¤Ç¤Î£²ÅÙ¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
´ÆÆÄ¤ËºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¤È¤â¤ËÅê¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ò·Ç¤²¤ë¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¡£Ï»²ó¤«¤é¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë£°¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²æËýÈæ¤Ù¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÄÅÅÄ³Ø±à¤Îº¸ÏÓ¡¦·¬»³¤¬ÂÑ¤¨¤Æ¡¢ÂÑ¤¨¤Æ¡¢£±£³£¸µå¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï·ãÀï¤Îºë¶ÌÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤Þ¤Ç¹¥ÂÇ¼Ô¤¬¤½¤í¤¦±ÃÌÀ¡£»°½ÅÂç²ñ¤ÇÁ´£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö´Å¤¤µå¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÆÍ¤¯Åêµå¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é½øÈ×¤Ï¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤¬£²½äÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Í²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¸Þ²ó¤Ë¤â£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Éâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Äã¤á¤Ë½¸¤á¤¿¡×¤È¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç½¤Àµ¡£Ì£Êý¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÊø¤ì¤º¡¢»Í»àµå¤ÏÏ»²ó°Ê¹ß¡¢°ì¤Ä¤âÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î½½Æó²ó¡£¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤¿ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÅêÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤ÏÆâ³Ñ¤Ø¤ÎÂ®µå¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£¤½¤ÎÎ¢¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Öµ¤ÎÏ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö·¬»³¤òÃæ¿´¤ËËÜÅö¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿º´Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬£´£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¥Ê¥¤¥ó¤«¤éºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¡Ê²¬²ÖÂóÌé¡Ë
£²Ç¯À¸¤¬Áö¹¶¼é¤Ç¹×¸¥
¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¤Ï£³ÈÖ¤ÎÅÄËÌ¤¬½øÈ×¤Î¹¶·â¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£°ì²ó°ì»à°ìÎÝ¡¢±¦Á°ÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò¹¤²¡¢ÆóÅð¤Ë¤âÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅ¨¼º¤Ë¤è¤ëÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£»Í²óÆó»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÃæÁ°¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³ÅÀÌÜ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤âµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿£²Ç¯À¸¤Ï¡¢Â©µÍ¤Þ¤ëÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
±ÃÌÀ¡¦ÅÄ¸ý¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡±ÃÌÀ¤Ï½½Æó²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¼é¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥È¤ò½èÍý¤·¤¿ÅÄ¸ý¤¬°ìÎÝ¤Ë°Á÷µå¤·¡¢²ù¤·¤¤ËëÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Í··â¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢»°²ó¤«¤éµß±ç¤·¤¿ÅÄ¸ý¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡ÊÉõ»¦ÁÀ¤¤¤Ç¡Ë»°ÎÝ¤ËÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤Ë°ìÎÝ¤ËÅê¤²¤¿µå¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½Õ²Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¸«»ö¤Ê¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿±ÃÌÀ¥Ê¥¤¥ó¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡££±£²£µµå¤òÅê¤²¤¿ÅÄ¸ý¤Ï¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤Ïºë¶ÌÂç²ñ¤ÈÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤µå¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à¡¦º´Àî´ÆÆÄ¡Ö¡Ê·¬»³¤Î´°Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÅê¼ê¸òÂå¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤´¤È¤Ë¡ÊËÜ¿Í¤È¡ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½½Æó²ó¤â¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡±ÃÌÀ¡¦ÃæÂ¼´ÆÆÄ¡Ö¤·¤Î¤¤¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤¿¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÁª¼ê¤Ï¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¤·¤¿¡×