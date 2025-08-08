夏の全国高校野球は第３日の７日、１回戦２試合が行われた。

津田学園（三重）は初出場の叡明（埼玉）に延長十二回サヨナラ勝ちし、出場３大会連続で２回戦に進出した。３年連続出場の広陵（広島）は、旭川志峯（北北海道）に先制を許したものの、すぐさま追いつき、逆転勝ちで３年連続の初戦突破。午前の部で予定されていた２試合は、天候不良が予想されたため、８日夕方の部に延期となった。

広陵３―１旭川志峯

広陵が逆転勝ち。先制された直後の四回、高橋の三塁打に相手失策も絡んで追いつくと、六回に草島の犠飛で勝ち越し。七回にも加点した。旭川志峯は六回以降は無安打に終わった。

「次は完璧な投球を」

３安打１失点で完投した広陵の堀田は「勝てて、すごくほっとしている」と控えめな笑顔を見せた。踏み込んでくる相手打線に対して序盤から内角を積極的に突いた。ところがこの日は直球の精度と変化球の調子が今一つ。四回にチェンジアップを打たれて１点を失ったが、「最少失点に抑えよう」と粘った。外角中心に切り替えた後半は、ほとんどピンチもなく投げきった。２回戦に向けて「次は完璧な投球がしたい」と誓った。

旭川志峯「この悔しさ生かす」

旭川志峯の５番石田が、先制打を含む２安打と気を吐いた。二回に右中間三塁打を放って勢いに乗ると、四回一死三塁の好機では、山本監督に「打ってこい」と送り出されて「集中できた」。外角の落ちる変化球をうまくすくって中前に運び、走者を迎え入れて拳を握った。試合後半は快音を響かせられず、チームは計３安打で逆転負け。「この悔しさが必ず生きる。生かさないといけない」と目を赤くした。

◆第４試合は最も遅い試合開始 ７日の大会第３日第４試合、旭川志峯（北北海道）―広陵（広島）戦は午後７時２９分に始まった。大会本部によると、記録が残る１９５３年（第３５回大会）以降、最も遅い試合開始となった。これまでで最も遅かったのは、２０２１年（第１０３回大会）の小松大谷（石川）―高川学園（山口）戦で午後７時１０分。

広陵・中井監督「選手にはリラックスしてやろうと言っていたが、なかなかできなかった。よく頑張ってくれた。堀田はおおらかで度胸がある」

旭川志峯・山本監督「先行できたのはよかったが、（広陵の先発・堀田に）後半はうちの弱いところを突かれた。対応する能力がなかった」