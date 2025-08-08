第１０７回全国高校野球選手権大会第３日の７日、初出場の叡明は、延長十二回タイブレイクの末、津田学園（三重）に４―５で惜敗し、初戦突破はならなかった。

リードを許して迎えた五回、適時打や犠飛で同点に追いつく粘りを見せたが、延長で力尽きた。両者一歩も譲らない好ゲームに、スタンドからは大きな拍手が送られた。

津田学園５−４叡明（延長１２回タイブレイク）

始まりは「代役」、真の主将に成長

「あ、終わってしまう」。延長タイブレイクまでもつれた熱戦のあっけない幕切れを、中堅手の根本和真主将はぼう然と見つめた。

十二回、相手の先頭打者の犠打を田口遼平投手が悪送球。一塁側のファウルゾーンを転々とする球の行く先を外野から目で追うことしかできなかった。

春夏通じて初の甲子園出場の快挙を成し遂げたチームだが、２年生からベンチ入りしていたのは田口投手のみ。昨夏の始動直後は「最弱の世代」と呼ばれていた。

主将も３月末に急きょ指名された「代役」だった。慣れない立場だったが、試合中は周囲に前向きな声をかけ続けるなど、役割を全うした。中村要監督は「チームが苦しい時に声をかけられるようになった」と、真の主将に成長した姿に目を細める。初めて準優勝した春の県大会、そして甲子園出場まで成し遂げたチームの中心に、根本主将がいた。

二回に本塁への好返球で相手の追加点を阻止。五回には適時二塁打を放つなど夢の舞台で躍動した。試合後、「やりきった。悔いはありません」と表情は晴れやかだった。（今村錬）