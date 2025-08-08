俳優の尾野真千子さん（43）が、今年の『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（8月30日・31日）のドラマスペシャルに出演することが発表されました。あわせて、ドラマタイトルも発表されました。

ドラマタイトルは『トットの欠落青春記』。黒柳徹子さんの『トットの欠落帖』（新潮文庫刊）を原案に、黒柳さんがNHK専属の女優になるまでの青春時代が描かれています。

黒柳徹子さんを主演の芦田愛菜さん（21）が演じ、尾野さんは、戦後の混乱期の東京をパワフルに生き抜き、好奇心旺盛な娘・徹子を温かく見守り続けた母・黒柳朝（ちょう）さんを演じます。

尾野さんは演じるにあたり「私はこの度、黒柳徹子さんの母親役を演じさせていただくことになりました。いろんなトットちゃん関連から、なんとなくのお母様のイメージを膨らませてまいりましたが、まだまだわからないことだらけです。 ですので、愛菜ちゃんや夫役になる方と共に私達の黒柳家を楽しく作っていこうと思います」と意気込みを明かしています。

ドラマは、8月30日（よる9時過ぎ）放送予定です。