¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¡µÚÂèÅÀÅêµå¤Çà±äÌ¿À®¸ùá¡ª¡¡°Î¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¾¡¡Ä¡ÖÅÐÈÄ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡µð¿Í¤Ï£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔÀï¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï£¶²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì£Êý¤Î¼ººö¤âÍí¤ß¾¡¤ÁÀ±¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Þ¤Ç¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥È¯¿Ê¡££³²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀô¸ý¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¼«¤éºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©Ä¾¸å¤Î£´²ó¤Ë¤Ï£±ÅÀ¤³¤½¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£µ²ó¤Î¹¶·â¤Ç´Ý¤¬µ¾Èô¤òÊü¤ÁºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÀ±¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯£¶²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂ¼¾å¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤òÆóÎÝ¡¦ÁýÅÄÂç¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£Â³¤¯¥ª¥¹¥Ê¡¢ËÌÂ¼·Ã¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÆó»à¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹²¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤¬ÃæÂ¼¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ÏÌ¸»¶¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö»Íµå¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Îºî¤êÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤¬º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£°ìÊý¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤Í¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£»Íµå¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿µ½Å¤ËÅê¤²¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÇ´Åê¤Ë¤è¤Ã¤Æº£µ¨Ãæ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤Ø¡¢²¿¤È¤«à¼ó¤ÎÈé°ìËçá¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£µ¨½øÈ×¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¤Æ´ÊÃ±¤Ë³°Ìî¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Æü¡Ê£·Æü¤ÎÅêµå¡Ë¤Ïµå°Ò¤Ç²¡¤·¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÈ¯¤Î½Ð¤ä¤¹¤¤¿ÀµÜµå¾ì¤Ê¤É¤Ç¤âÅÐÈÄ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£Ã£ÓÁè¤¤¤â¤·Îõ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£Æü¤Î·ë²Ì¤¬µÚÂèÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£²»î¹ç°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥·¥Ó¥¢¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤ÏÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³Ê¹¥¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¾¡ÍøÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¤¤Ê¡Ö±äÌ¿À®¸ù¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£