参政党が、神谷代表らの定例記者会見に参加する場合は事前登録をするよう報道各社などに通知した。

「党の記者会見やイベントで妨害や迷惑行為にあたる行為をした方は取材を断る場合がある」との「注意書き」への承諾を登録の条件としている。識者は「政党が恣意（しい）的にメディアを選別しかねない」として、国民の「知る権利」が侵害されるおそれを指摘している。

「妨害」「迷惑行為」のケース示さず

参政党は先月２２日、国会内で開いた神谷氏の定例記者会見で、神奈川新聞の記者の出席を認めなかった。同党は記者について「参院選の期間中、街頭演説で妨害行為に関与していた」などと主張し、「会見でも混乱が生じるおそれがあると判断した」との見解を発表。同社は「明らかな事実の誤りに基づく指摘だ」と反論する声明を出している。

参政党が定例記者会見への出席希望者に事前登録を求めたのは今月６日。ただ、どのようなケースが「妨害」や「迷惑行為」に該当するのかは明記されていない。

神谷氏はこれまで、会見の登録制度について「事前に選別して、この人はだめということはない。例えば、１人１問と言っても協力していただけない場合、お断りすることがある」と説明し、「意見が違うから呼ばないとか、そういうことではない」とも話している。

他の政党でも、記者会見などに記者らが参加する際には、報道目的との参加条件をつけたり、名刺の提示や腕章の持参を求めたりしている例はある。いずれも記者会見での混乱を避けるためだが、事前に党側が示した条件を受け入れなければ出席を認めないという政党はない。

「都合が悪い情報も説明する責任」

参政党の対応や見解について、白鳥浩・法政大教授（現代政治分析）は「税金を原資とする政党交付金を国から支給される政党には、自らに都合が悪い情報を含めて国民に説明する責任がある」とした上で、「『妨害』や『迷惑行為』という曖昧な文言が拡大解釈されれば、党に批判的な報道機関の排除につながり、ひいては国民の知る権利が脅かされかねない」と指摘。「記者が圧力を受けたと感じて萎縮（いしゅく）し、党に都合のよい質問しかしなくなるおそれもある」とも語った。

参政党は「会見はユーチューブでノーカットで配信している。報道機関や記者を問わず等しく視聴できる環境を整えている」とも強調しているが、山田健太・専修大教授（言論法）は「記者会見は政党が伝えたいことだけを述べる『広報の場』ではない。ネット上で視聴できたとしても、記者が現場で自由に質問できなければ、一方的に政党の主張が流されるだけになってしまい、問題だ」と話している。