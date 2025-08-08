“グラビアレジェンド”磯山さやか、デビュー25周年写真集決定 艶やかなランジェリー姿・大胆ショットも
【モデルプレス＝2025/08/08】バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮、“グラビアレジェンド”とも称される磯山さやか（41）が、デビュー25周年を迎える10月22日に最新写真集「磯山さやかデビュー 25周年写真集（仮）」（講談社）を発売することを発表した。
【写真】磯山さやか＆熊田曜子“Wすっぴん”披露に驚きの声
前作「and more」から2年。今作では、デビューから25年経った今も変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の彼女の美しさを写真に収めた。
ロケ地は、オーストラリア・ケアンズ。透き通る青い海、森の中の幻想的な川、ゴージャスな邸宅、カジュアルなモーテル、新鮮なフルーツが並ぶ市場などで撮影。笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露している。
色彩豊かなロケ地をバックに、色とりどりの衣装に身を包んだ彼女は、キュートで、お茶目で、時に色っぽく、そして儚く。過去最高に輝いている“いそっち（磯山）”に、今あらためて魅了される1冊に仕上がった。（modelpress編集部）
◆磯山さやか、デビュー25周年写真集決定
