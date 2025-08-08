全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たにアーチェリーが始まり、計６競技が４県で行われた。

神奈川県勢はフェンシング女子サーブルで、慶応湘南藤沢の孫桜珊選手が準優勝した。ハンドボール男子では、法政二が決勝進出を決めた。

◇

ハンドボール男子準決勝で、法政二は開催地の地元・総社（岡山）との一歩も譲らぬ接戦を制し、２０１７年以来の日本一に王手をかけた。

今年の全国高校選抜大会では３回戦で敗退。「準備が足りなかった」と松本太朗主将（３年）は振り返り、ＧＫを外す攻撃的な「７人攻撃」の練習や大学生との試合などに積極的に取り組んだ。

序盤は地元ファンらの大歓声に押される場面もあったが、チームの持ち味であるフットワークを生かした守備から７人攻撃につないでシュートを連発して逆転。後半にはＧＫが相手のシュートを連続で防ぐファインプレーもあり、２点差で辛勝した。寄修平監督は「試合を重ねるたびにプレーの精度が上がって成長する」と評価した。

次戦は待ち望んだ決勝。「序盤から全力の守備、速攻を『ぶっ放す』」。松本主将の言葉は闘志に満ちていた。