俳優の原菜乃華（２１）がこのほど、都内で開かれたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜、前８・００）の取材会に出席した。

原が演じる朝田家の三女・メイコは、柳井嵩（北村匠海）の東京高等芸術学校の同級生・辛島健太郎（高橋文哉）と結婚し、２児の母親になった。２人姉妹の姉という実生活での経験が役に立ったという。「１１歳下の妹がいるので、母の記憶とかを頼りに、いろいろ母に、歩き方であったり、何を食べていたとか、つらかった姿勢とかを聞きました。一人っ子歴も長いので演じやすかった」と役作りを明かした。

子育てに奔走するシーンでは、妊娠中の動きなどを母に聞いて参考にした。年が離れていることもあって妹のおむつを交換した経験もあり、「あんまり不安はなかった」と振り返った。

また、作曲家・いせたくや役で朝ドラ初出演のＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ・大森元貴（２８）と初共演し、５日放送の第９２話では歌のレッスンを受けるシーンもあった。「中学生時代からのファンで、飛びはねるくらいうれしかった。ミセスさんの楽曲が大好きで、一緒にお芝居をさせていただけるのは夢のような時間でした」と打ち明ける。

思いは大森に伝えたといい、「『熱量にびっくりです。うれしい』と言っていただいた」と、笑顔で振り返った。