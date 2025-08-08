売り主の死を条件に物件を割安価格で提供する「ビアジェ」とは？/Photo Illustration by Jason Lancaster/CNN/Getty Images

（ＣＮＮ）フランス・パリの南西トゥールにある高齢者施設で、９２歳のイベット・ブリセさんがベッドで亡くなっているのが職員によって発見された。ブリセさんはマドレーヌをのどに詰まらせたとみられる。

このマドレーヌは、アラン・ジュスランさんという男性が届けてくれたものだった。

当時６０歳だったジュスランさんは、ブリセさんの親族でも友人でもなかった。２５年前、ビアジェと呼ばれる不動産売買制度を通じてブリセさんの家を購入。それ以来、ジュスランさんは入居の日を待ち続けていたと、弁護士のアベド・ベンジャドール氏はＣＮＮに語った。

ビアジェとは、高齢の家主（多くは７０〜９０代）が、物件を時には市場価格の半額という大幅な割引価格で売却する代わりに、買主から毎月の支払いを受け取る制度。多くの場合、売主はその物件に生涯にわたり住み続ける権利を保持する。一方、売主が既に退去している場合は、買主は毎月の支払いを継続しながら、即座に物件を引き受けることができる。

これは不動産取引であると同時に、ルーレットのような側面を持つ。物件情報には通常、売主の年齢と希望価格が併記されている。売主が高齢であるほど、買主が早く物件を取得できる可能性が高くなる。

「フランスでは７０歳男性の平均余命は約１６年。割引率は５０％になることが多い」とパリでビアジェ専門の不動産仲介業を営むフレデリック・クブロンヌ氏は話す。女性の場合、男性よりも約５年長生きするため、７５歳で同様の割引率となる。カップルの場合、２人で長生きする傾向があるため、割引率はさらに高くなる。

ジュスランさんは１９９５年、トゥール南郊モンバゾンにあるブリセさんの家を購入した。それ以来、購入金額に加え、毎月５００ユーロ（約８万５０００円）をブリセさんに支払い続けていた。これは今日の為替レートで換算すると総額１５万ドル（約２２００万円）を優に超える。２０１９年５月１３日にブリセさんが亡くなると、すぐにジュスランさんに疑惑の目が向けられたと弁護士は語る。

ブリセさんが亡くなるまで、家族の誰一人としてジュスランさんの存在を把握しておらず、「２人を結びつけていたのはビアジェ契約だけだった」と孫娘のエミリーヌ・デュポワさんは述べている。

「これは大きなスキャンダルとなった」とベンジャドール氏はＣＮＮに語った。「施設の職員は、ジュスランさんが入室した際に内側から施錠したと証言した。彼が去った後、職員たちはブリセさんの体中にマドレーヌのくずが散らばっているのを見つけたという」

仏メディアは、この事件を「マドレーヌ事件」と呼んだ。

ジュスラン被告は、２２年５月の初公判に至るまで、３年間にわたり未決勾留状態に置かれていた。アンドル・エ・ロワール控訴院で無罪判決を受けたが、検察側が判決に異議を唱えた。検事総長は、殺人が「計画的」だったと主張し、禁錮２０年を求刑した。

だが、２３年１２月に行われた再審では、施設職員の証言の矛盾が明らかとなり、当初の主張に疑問が生じ始めた。

「私の依頼人が彼女を意図的に殺害したかどうかは分からない」とベンジャドール氏は語る。「ただ、手続きには重大な欠陥があり、報道で描かれたほど単純な話ではなかったことは確かだ。ビアジェの問題がすべてを覆い隠してしまった」

２３年１２月９日、ジュスラン被告に対する殺人罪は過失致死罪へと格下げされた。検察は、被害者を殺す意図を証明できなかったが、控訴院はジュスラン被告がブリセさんにマドレーヌを与えたことを認め、それが彼女の死に直接結びついた「軽率な」行為と判断した。

裁判所はジュスラン被告に対し、禁錮３年および３万ユーロの罰金を科した。

ビアジェ契約を巡るこのような裁判は極めて稀（まれ）だ。この制度は依然として人気で、フランスの物件を相場より安く手に入れたいと考える外国人の間では特に支持されている。

かつてヘミングウェイやボーボワールが暮らしたサンジェルマンデプレ地区では、１００平方メートルのアパートが平均１７０万ドルで売られている。地元の若者や米国人バイヤーの間で人気のマレ地区は、２５年の価格は１平方メートル当たり１万５５００〜２万２０００ドル。だがビアジェ契約を利用すれば、物件をその半額以下で手に入れることができる。

米国系イラン人投資家のホマ・ラエベル氏は、パリでビアジェ物件を４件購入した。

「最初は少し不謹慎に思えた」とラエベル氏。「だが、すべての売主と会って話を聞くことにした。ビアジェなら、高齢者が自宅に住み続けながら、経済的な安定を得られるので、双方にとってメリットがある」

ビアジェ制度の歴史は古く、起源は古代ローマにまでさかのぼる。１９世紀初頭にはナポレオンがこれを法制化し、フランス国内のみならず、征服した領土にも制度を導入した。そのため、スペイン、イタリア、ベルギーの一部でもビアジェに似た制度が存在する。

著名人にも利用されてきた。元仏大統領の故ドゴール氏、故ジスカールデスタン氏、オランド氏はいずれもビアジェを通じて物件を取得している。米誌「プレイボーイ」の創刊者、故ヒュー・ヘフナー氏も、自身の住むプレイボーイ・マンションを隣人に１億ドル（当時の市場価格２億ドルの半額）で売却した。ただし「亡くなるまで住み続ける」という条件付きだった。

フランスでビアジェ契約は、とりわけ相続人のいない住宅所有者の間で人気だ。

「もし子どもがいたら、財産を残したいと思っただろう」と語るのは、最近パリのアパートをビアジェで売却した７４歳の精神分析医アンドレ・エルマンさんだ。

エルマンさんのワンベッドルームのアパートは、市場価格のおよそ半額にあたる２５万ユーロで、２１歳の女子学生に売却された。

ビアジェ制度は、買主の利益が売主の死によってもたらされるため、「死を前提にした制度に抵抗を覚える人もいる」とエルマンさんは言う。「でも私にとって、死は人生の自然な一部。この魅力的な若い女性が、いつか私の家に住むと思うと、むしろ、うれしい気持ちになる」

急速に高齢化するフランス社会にとって、この制度は時宜を得た解決策となり得る。仏国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）によれば、２４年１月時点で、仏国民の２０％以上が６５歳以上、そのうち１０％が７５歳以上だ。５０年までには、国民の３人に１人が６５歳以上になる見通し。生活費が上昇する中、老後の経済的安定はますます重要になっている。

だがビアジェは、買主にとってもリスクがないわけではない。買主は一括で支払う頭金に加え、毎月の支払いを何十年も続けなければならない可能性が生じる。

「私はいつも売主が１００歳まで生きる前提で計算する」とラエベル氏は言う。「もし彼らがそれ以上生き延びたら、利益は出ないかもしれないが、今後２０年間、不動産市場が維持される限り、最終的には利益を得られるはずだ」