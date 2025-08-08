◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（７日・東京ドーム）

巨人がヤクルトに逆転負けし、連勝が３で止まった。日米通算１９９勝目を狙った田中将大投手（３６）は約３か月ぶりの１軍マウンドで移籍後最多の１０４球を投げ、５回２／３３安打２失点の力投。２００勝王手はお預けとなったが、３回まで完全に抑えるなど、今後に光が見える内容だった。チームは同点の８回、４番手の田中瑛がオスナに勝ち越しソロを許し、借金１となった。８日からは０・５差に迫る３位・ＤｅＮＡと敵地で３連戦に臨む。

身を乗り出してベンチで声をからした。日米通算１９９勝目が消えた後も、田中将は勝負師の顔を崩さなかった。２―１の６回２死。味方失策で出した走者を二塁に置き、１０球勝負の末に長岡に四球で降板。直後に同点打を浴びた船迫を出迎え、ねぎらう姿があった。「回途中で降りてしまい悔しい。四球に行き着くまでのカウントの作り方で苦しくしてしまった」。５回２／３で３安打２失点（自責１）。責任を負ったが、９８日ぶりの熱投には進化があった。

日焼けした顔で３か月ぶりに帰ってきた。初回わずか６球の立ち上がりに覚悟がにじんだ。２回は村上を外角低めスプリットで空振り三振。同じ９連戦中の出番だった前回５月１日の広島戦（東京Ｄ）は３回ＫＯ。「春先とは違う手応えを当然感じて上がっていた」と３回までパーフェクト。「やってきたことの積み重ねが出た」。２軍での日々は結果となって表れた。

勝ちへの執念はバットにも乗り移った。３回先頭の第１打席、石川の低め変化球を捉えてチーム初安打となる左中間二塁打。自身４年ぶり、移籍後３打席目での初安打だった。長打は楽天時代の１３年以来１２年ぶりで、先制の起点になった。５回無死二塁でも１３年以来の犠打を初球で成功。直後の一時勝ち越しにつなげた。

炎天下で流した汗は無駄ではなかった。桑田２軍監督とは低めと両サイドの制球力を、久保巡回投手コーチとは角度、打ちづらさを求めたフォーム修正に励んだ。自身の感覚も大事に試行錯誤を繰り返していたが、７月下旬から目線を変えずプレート後方に左足を引く始動に戻した。久保コーチと２月の宮崎で取り組んでいた“原点”だ。５回２死満塁でも狙い通りにスプリットを沈めて内山を空振り三振。「メカニックが良くなったから、球が良くなった」とうなずいた。

６月２５日の２軍ＤｅＮＡ戦は５回持たず１４安打。「打たれた夜、次の日の朝は気持ちも落ちる。朝早く起きて『球場に行っきたくねえな』って思うこともある。ただ、やらないと。戦い続けないと」。自宅と球場までの車の中で心の整理を終えるのがマイルール。家族や後輩に、落ち込んだ顔は見せなかった。

４四球に阿部監督は「四球も多かった。慎重に投げているのは分かったけどね。だけど頑張ってくれた」と目を向け「まだ何も。これから」と次回を未定とした。それでも４か月ぶりの白星へあと一歩。５月からの変ぼうを「驚きはない」と冷静に受け止めた。降板時は帽子のツバに触れて大拍手に応えた。東京Ｄの中心にはこの日、間違いなく背番号１１がいた。（堀内 啓太）