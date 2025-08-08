女子プロゴルフツアーの北海道ｍｅｉｊｉカップは８日から３日間、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ（６６４２ヤード、パー７２）で行われる。前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、２４）＝花王＝はプロアマ戦で最終調整。日本勢史上初の米日２週連続優勝（日本開催は除く）を掲げた。

過密日程を感じさせない、山下の笑顔がはじけた。全英優勝直後、日本人選手から渡されたシャンパンを“ラッパ飲み”し「普段、お酒は全く飲まへんのに勢いで。喉が焼けそうに痛かった」。５日に帰国後、最初に日本食でなく韓国料理を食べ「辛すぎておなかが痛くなった」と爆笑トーク全開だ。６日夜に北海道入りし「体調は大丈夫。時差ボケもない」と言い切った。

今回は妹・蘭さん（１７、奈良育英高３年）をキャディーに起用し、３度目のタッグを組む。２３年ＣＡＴレディースは２打差４位につけた最終日に体調不良で棄権し、昨年のアクサレディス宮崎は１打差２位で迎えた最終日が悪天候で中止。山下は「三度目の正直で一緒に頑張ろうと。２人で支え合いながら優勝目指して頑張る」と目を輝かせた。

米日ツアー２週連続優勝（日米の順は８７年岡本綾子の１例）なら日本勢史上初。１９年は渋野日向子が全英Ｖの翌週に帰国し、今回と同じ北海道ｍｅｉｊｉカップで１３位だった。身長１５０センチのメジャー覇者は「大会を盛り上げたい。飛距離は出る方じゃないので正確性を見てほしい」。日本のファンを沸かせる。（星野 浩司）

◆日本勢女子の日米ツアー２週連続Ｖ １９８７年に岡本綾子が国内のコニカワールドレディス（５月８〜１０日、東京）で優勝後、米のクライスラー・プリムス・クラシック（同１５〜１７日、ニュージャージー州）で達成。また、１９年に鈴木愛が国内の樋口久子・三菱電機レディス（１１月１〜３日、埼玉）、日米両ツアーを兼ねたＴＯＴＯジャパンクラシック（同８〜１０日、滋賀）、国内の伊藤園レディス（同１５〜１７日、千葉）と３週連続優勝を飾った。

◆スプレーなどクマ対策公表

北海道ｍｅｉｊｉカップの大会事務局は７日、クマ対策を公表した。７月に宮城・富谷市の仙台クラシックＧＣで行われた明治安田レディスでは開幕前日にクマの目撃情報があり、競技は４日間から３日間に短縮され、無観客で開催された。クマ出没が珍しくない北海道での開催にあたり、北広島市役所や所轄警察署などと連携して情報収集、コースの巡回など事前対策を徹底。クラブハウスを中心とした半径１・５キロ圏内で目撃情報が確認された場合、スタッフにホイッスルやクマよけスプレーの支給など警戒を強化するとした。