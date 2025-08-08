女優の尾野真千子（４３）が、３０、３１日に放送される日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８ ―愛は地球を救う―」内のスペシャルドラマ「トットの欠落青春記」（３０日・後９時すぎ）で、若き日の女優・黒柳徹子を演じる芦田愛菜（２１）の母親役を務めることが７日、分かった。

８９年に初版が発行された黒柳の著書「トットの欠落帖」（新潮文庫刊）が原案。女学校や音楽学校時代から、ＮＨＫ専属として日本史上初のテレビ女優となるまでの青春時代を描く。

尾野は戦後の東京をパワフルに生き抜き、好奇心旺盛な娘を温かく見守り続けた母親・朝（ちょう）を演じる。出演にあたり、黒柳の自伝「窓ぎわのトットちゃん」などを読み返し「いろんなトットちゃん関連から、何となくのお母様のイメージを膨らませてまいりましたが、まだまだ分からないことだらけ」と手探りで役作りに挑んでいる。

芦田との“母娘共演”の撮影は、２人だけの夕食のシーンから開始された。「愛菜ちゃんや夫役になる方（後日発表予定）と共に、私たちの黒柳家を楽しく作っていこうと思います。楽しみにしていてくださいね」と呼びかけた。