◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日８―３阪神（７日・バンテリンドーム）

中日のドラフト１位・金丸夢斗投手（２２）が、１０度目の先発でようやくプロ初勝利をつかんだ。序盤に失点が続いたが、８回６安打３失点。１５０キロ超の直球を軸に、多彩な変化球で的を絞らせなかった。ここまでは援護に恵まれずに苦しんだが、１２安打８得点と味方打線も発奮し、首位・阪神に快勝。チームは連敗を３で止めて、再び４位に浮上した。

大きく息を吐くと、ようやく笑みがこぼれた。「勝利投手は金丸」のアナウンスに球場は大きな拍手に包まれた。「重い。１０試合分の思いが詰まってる」。金丸は、念願のウィニングボールをうれしそうに見つめた。

先制点をもらった直後の２回に中川に１号同点ソロを献上。４回にも佐藤輝に２９号ソロを被弾するなど、４回までに３点を失った。だが、６〜８回はいずれも３者凡退と修正。８回にも１５１キロを計測するなど、４球団競合の片りんを見せつけた。「直球とスプリットが決まっていた。要所で抑えられた」とうなずいた。

長かった―。初登板から３か月。１０度目の先発でやっと白星を手にした。７月８日の巨人戦（山形）では勝利投手の権利を持って降板するも、チームは９回１死からサヨナラ負け。同２１日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）も８回１失点で負け投手になった。同３１日の巨人戦（バンテリンＤ）では６失点。真っ赤にした目をタオルで抑えた。

天真らんまんな性格。明るく振る舞ったが、ふと本音をこぼした。「複雑だった」。昨年３月に共にアマチュアから侍ジャパンに選出されたヤクルトのドラ１・中村優が７月３日に２度目の登板で初勝利を飾った。岐阜の下呂温泉に旅行するなど、プロ入り前から親交があった２人。結果は必ずチェックしている。「優斗の初勝利はうれしかったけど、自分の方が先に１軍で投げてたから悔しい気持ちもあった」と吐露した。

それでもつらい現状を前向きに捉えた。「１点の重みに、１年目から気づけてよかった。簡単に勝ててしまったら、そうは思えなかった」。悔し涙から１週間。この日の目は輝いていた。

夢斗の名は「夢に向かって、ひたむきに努力できるように」という意味を込めて、付けられた。「どこまで勝てないのかと思った。ここからがスタート。球界を代表する投手になれるように頑張りたい」。不安を乗り越え、つかんだ１勝。夢への挑戦はまだ始まったばかりだ。（森下 知玲）

金丸の父・雄一さん（先発した全１０試合を観戦。プロ初勝利に）「うれしい。いろんな球場に見に行くことができてプレゼントみたいな気持ち。テレビで見てる選手に立ち向かっていく姿に勇気と感動をもらった」