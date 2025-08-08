ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ë·èÄê¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡×
¡¡Ëè²Æ¹±Îã¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 ¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¹õÌøÅ°»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÊì¿ÆÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÈøÌî¤Ï¡Ö°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤äÉ×Ìò¤Ë¤Ê¤ëÊý¤È¶¦¤Ë»äÃ£¤Î¹õÌø²È¤ò³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ØÀ¸»þÂå¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ê¹õÌøÅ°»Ò¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î1946Ç¯¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç½÷³ØÀ¸»þÂå¤â¿ô¡¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÌø¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¿ÀÍÍ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤â¡¢É¬¤º¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤ò1¤ÄÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¿®¤¸¡¢²¿¤«1¤Ä¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¢¥Á¥§¥ê¥¹¥È¡¢±é½Ð²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤ÈÉã¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹õÌø¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¹õÌø¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó½÷Í¥¡¦¹õÌø¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¤Î¤«¡£ºÃÀÞ¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤òÄü¤á¤º¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÈøÌî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÊì¡¢¹õÌøÄ«¡Ê¤Á¤ç¤¦¡Ë¡£Àï¸å¡¢º®Íð´ü¤ÎÅìµþ¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤È´¤¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÌ¼¡¢Å°»Ò¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Êì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¹õÌø²ÈÊì¤ÈÌ¼¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÍ¼¿©¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Å°»Ò¤ÎÊì¤ÈÉã¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¡£½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÊÃæ¡¢»£±Æ¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÈøÌî¤Ï¡Ö½ë¤¤½ë¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤¤¤«¤¬¤ª¤¹¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡© »ä¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó´ØÏ¢¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¤ªÊìÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£ ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤äÉ×Ìò¤Ë¤Ê¤ëÊý¤È¶¦¤Ë»äÃ£¤Î¹õÌø²È¤ò³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
