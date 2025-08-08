41歳・磯山さやか、ビキニ姿や艶やかなランジェリーカットなど収録 デビュー25周年写真集が決定
グラビア界のレジェンド・磯山さやか（41）が、デビュー25周年を記念した最新写真集を10月22日に講談社から発売することが決定した。
【写真】豊満すぎるボディを披露した磯山さやか
前作『and more』から2年ぶりとなる今作は、オーストラリア・ケアンズで撮影。透き通る青い海や幻想的な川、ゴージャスな邸宅、新鮮な市場など、多彩なロケーションでシャッターが切られた。笑顔はじけるビキニ姿や艶やかなランジェリーカット、大胆な写真集ならではのショットなど、41歳を迎えた“今”の磯山の魅力が詰め込まれている。
公開された先行カット3点では、かわいらしさと大人の色気を絶妙に融合させた姿を披露。写真集については「可愛くて、お茶目で、時に色っぽく、そして儚くて……」と紹介されており、デビューから25年経った今も“いそっち”の輝きは色褪せないことが伝わってくる。
磯山は、2000年に芸能界デビュー。グラビアで人気を博し、バラエティーやラジオに加え、スポーツ番組のMC、俳優業など幅広いフィールドで活躍。今年4月クールには、テレビ東京系ドラマ『夫よ、死んでくれないか』でモラハラ夫に復讐する主婦役を好演し、存在感を示していた。
【写真】豊満すぎるボディを披露した磯山さやか
前作『and more』から2年ぶりとなる今作は、オーストラリア・ケアンズで撮影。透き通る青い海や幻想的な川、ゴージャスな邸宅、新鮮な市場など、多彩なロケーションでシャッターが切られた。笑顔はじけるビキニ姿や艶やかなランジェリーカット、大胆な写真集ならではのショットなど、41歳を迎えた“今”の磯山の魅力が詰め込まれている。
磯山は、2000年に芸能界デビュー。グラビアで人気を博し、バラエティーやラジオに加え、スポーツ番組のMC、俳優業など幅広いフィールドで活躍。今年4月クールには、テレビ東京系ドラマ『夫よ、死んでくれないか』でモラハラ夫に復讐する主婦役を好演し、存在感を示していた。